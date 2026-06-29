Emocionante: un perro argentino ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Un perro de rescate argentino participó del operativo que permitió encontrar, con vida, a dos niños atrapados bajo los escombros en Venezuela , país afectado por los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio.

Según informó el Ministerio de Defensa de Argentina , el perro, llamado Bart , integra el contingente nacional enviado para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate en Venezuela.

De acuerdo con la información oficial, Bart ingresó a un túnel abierto dentro de una estructura colapsada, detectó señales de vida humana y marcó el lugar donde se encontraban las víctimas. Esa intervención permitió que los equipos de rescate redireccionaran las tareas de excavación hacia el punto indicado y lograran localizar con vida a los dos menores.

"Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", expresaron desde el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

La cartera también explicó que el trabajo del perro fue determinante para orientar la búsqueda. Según el comunicado, Bart ingresó "a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto".

Tras finalizar el operativo, el animal recibió un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas que participaban en las tareas de rescate, en agradecimiento por su actuación durante la emergencia.

Las cifras de la tragedia en Venezuela

Los terremotos ocurrieron el miércoles 24 de junio y provocaron una emergencia humanitaria en distintas zonas de Venezuela. De acuerdo con los últimos reportes, el desastre dejó alrededor de 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridos y miles de desaparecidos.

Dos días después de los sismos, Argentina puso en marcha una misión de asistencia humanitaria coordinada por el Ministerio de Defensa. El contingente enviado al país sudamericano está integrado por militares especializados en respuesta a catástrofes, binomios guía-perro, brigadas USAR, especialistas en rescate en estructuras colapsadas, personal sanitario, veterinarios, equipos de apoyo logístico y un dron con su operador.