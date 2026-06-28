Menos de 10: a partir de cuántos grados el frío se convierte en un peligro real para tu perro

Especialistas revelan cuándo el frío deja de ser una molestia y se convierte en una amenaza para tu perro.

Con las bajas temperaturas, los paseos con mascotas cambian por completo. En este época del año circula la pregunta si debe ponerse un abrigo a los perros o no. Y la respuesta depende según la raza, el pelo, el tamaño y la edad de tu amigo peludo.

Los especialistas advierten que las razas chicas y de pelo corto como chihuahuas, salchichas o pinschers sufren muchísimo más porque les cuesta regular el calor. Pero también los perros viejitos o cachorros necesitan una capa extra para que el frío no los debilite.

Hay algunos perros que por naturaleza tiritan y buscan refugiarse debajo de las sábanas de la cama o se encogen al salir, estas son señales claras de que necesitan un pullover para salir.

La forma de proteger a tus mascotas del frío. Gemini En cambio, los perros de razas grandes o con doble capa de pelo como los Ovejeros, Huskies o San Bernardo cuentan con su propio "abrigo natural". En estos casos, sumar un abrigo puede causar dermatitis por la humedad (transpiración) o por sobrecalentamiento.

A qué temperatura se debería colocar abrigo Por lo general, las razas pequeñas sienten molestias cuando la temperatura desciende por debajo de los 7 a 10 grados centígrados. Por debajo de los 0 grados, el frío se convierte en un problema para la mayoría de los animales, especialmente si permanecen fuera por mucho tiempo.