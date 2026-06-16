La guía definitiva para proteger a tus perros y gatos del frío y evitar infecciones pulmonares

Del mito de la comida caliente y el peligro del choque térmico tras el baño, hasta cómo aliviar el dolor de huesos en las mascotas mayores.

Los tips de especialistas para cuidar a las mascotas durante el invierno.

Las bajas temperaturas llegaron y es el momento de sumar cuidados a nuestras mascotas. Tanto perros como gatos tienen riego de enfermarse y como su tutor hay que conocer qué dicen los especialistas para que eso no suceda.

Según el blog de Purina, la marca estrella de alimento para mascotas, ellas deben permanecer dentro de casa el mayor tiempo posible. Esta es la forma más fácil para que tu compañero peludo conserve una buena temperatura corporal, pero también se alienta el uso de ropa para los perros o gatos que tengan poco pelo. Si no está acostumbrado a usarla, se puede usar una manta para mantener la temperatura durante el día y la noche.

Alimentación durante el frío: no cambiar la temperatura Los humanos solemos consumir alimentos o bebidas calientes para contrarrestar el frío, pero las mascotas no necesitan cambiar la temperatura de su alimento, a menos que un veterinario indique lo contrario. Es recomendable que un perro o gato mantenga su alimentación diaria para recibir la misma cantidad de nutrientes y proteínas.

perro invierno Se aconseja sumar prendas si tu mascota tiene poco pelo. Archivo En cuanto a aseo, durante el invierno es aconsejable bañar a gatos y perros con agua tibia y en un lugar cerrado. Una vez por mes suele ser suficiente y no se debe olvidar pasar el cepillo adecuado para cada piel. Algo muy importante es que no se debe sacarlos al frío después del baño ya que el cambio de temperatura podría ser perjudicial para su salud.