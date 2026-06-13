Qué significa que tu perro haga pozos en el jardín y cómo evitarlo

Entender por qué tu perro cava pozos en el jardín es clave para brindarle el bienestar que necesita y evitar daños en el espacio verde.

Si tienes perro y jardín, seguramente alguna vez te encontraste con un pozo inesperado en medio del césped o cerca de alguna planta. Aunque este comportamiento puede generar molestias y arruinar algunos sectores del patio, los especialistas explican que cavar forma parte de la naturaleza de muchos perros. Detrás de esta conducta puede haber distintas razones, desde el aburrimiento hasta la búsqueda de refugio o la necesidad de liberar energía acumulada.

Por qué los perros hacen pozos Una de las causas más comunes es el instinto. A pesar de estar domesticados, los perros conservan comportamientos heredados de sus antepasados, que utilizaban pozos para esconder alimento, protegerse o encontrar un lugar más fresco para descansar.

Además, algunos perros cavan cuando detectan olores interesantes debajo de la tierra. Insectos, pequeños animales o incluso raíces pueden despertar su curiosidad y llevarlos a excavar durante varios minutos.

Así harás que tu perro deje de hacer pozos en tu jardín Foto: YouTube Mantener entretenida a la mascota ayuda a proteger el jardín y su bienestar. Foto: YouTube El aburrimiento también influye La falta de actividad física o de estimulación mental es otro de los motivos más frecuentes. Cuando un perro pasa muchas horas solo o no realiza suficiente ejercicio, puede buscar maneras de entretenerse y descargar energía. En esos casos, cavar se convierte en una actividad divertida que ayuda a combatir el aburrimiento.

Cómo evitar que tu perro cave en el jardín Para reducir este comportamiento, los especialistas recomiendan aumentar los paseos diarios y ofrecer actividades que mantengan al animal entretenido. Los juguetes interactivos, los juegos de búsqueda y los momentos de interacción con la familia pueden ayudar a disminuir la necesidad de cavar.