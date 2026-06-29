Terremotos en Venezuela: cuántos argentinos murieron y cuántos siguen desaparecidos en la zona del desastre

A cinco días de los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela , este lunes, continúan los operativos de rescate y búsqueda de personas en el norte del país. En ese contexto, el canciller argentino, Pablo Quirno , actualizó las cifras de los reportes de los argentinos afectados por la tragedia que conmueve al mundo.

Tras los dos terremotos que tuvieron lugar la tarde del miércoles 24 de junio en el norte de Venezuela , se reportó, hasta el momento, un total de 1.430 víctimas fatales, 3.238 heridos y más de 50.000 personas que aún permanecen desaparecidas.

En ese marco, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , informó cuántos argentinos murieron tras el doblete sísmico en Venezuela. Según constató el funcionario, seis ciudadanos argentinos fallecieron, mientras que otras tres personas continúan desaparecidas y son buscadas por las autoridades.

Según el balance oficial, el Gobierno había recibido inicialmente siete pedidos de búsqueda de argentinos que se encontraban en distintos puntos de Venezuela al momento de los sismos. Hasta el momento, cuatro de esas personas fueron localizadas con vida, mientras continúan las tareas para determinar el paradero de los tres ciudadanos que permanecen desaparecidos.

El comunicado de Pablo Quirno sobre la situación de los argentinos afectados por los terremotos en Venezuela.

Quirno no brindó la identidad de los seis argentinos fallecidos. No obstante, se conoció que entre las víctimas se encuentran la esposa y los tres hijos del futbolista Lucas Trejo .

Cómo ayuda Argentina a Venezuela

El anuncio se realizó, el domingo por la noche, mientras una misión consular humanitaria enviada por la Cancillería desarrolla tareas de asistencia en territorio venezolano. De acuerdo con lo informado, la delegación llegó al país el sábado 27 de junio con el objetivo de brindar apoyo a los ciudadanos argentinos afectados por la emergencia.

Vecinos y rescatistas colaboran en operativos de búsqueda de personas. EFE

La misión consular está integrada por dos funcionarios diplomáticos que realizan un relevamiento de las necesidades de la comunidad argentina, gestionan documentación para quienes perdieron sus credenciales, brindan asistencia a personas heridas y colaboran en la localización de ciudadanos reportados como desaparecidos.

Según el informe de Cancillería, la delegación también inició contactos con los damnificados que solicitaron ayuda y con adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela. Asimismo, se encuentra en trámite una visita consular a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en ese país.

El informe oficial detalló que hasta el momento se recibieron 215 solicitudes de asistencia a través de canales telefónicos y electrónicos. Además, permanecen activas tres búsquedas de paradero, mientras que cuatro ciudadanos ya fueron encontrados.

El balance también indica que una persona permanece internada bajo observación médica; se identificaron cinco situaciones de vulnerabilidad extrema correspondientes a tres grupos familiares con menores de edad y dos personas particulares; y se detectó un caso de un menor de edad no acompañado en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, Cancillería informó que recibió 34 llamados de personas interesadas en colaborar mediante donaciones o ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas por los terremotos.

Cómo es el contingente de brigadistas que viajó a Venezuela

En paralelo, el Gobierno argentino desplegó un contingente integrado por 76 brigadistas de la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios y especialistas en rescate en estructuras colapsadas.

La asistencia enviada incluye tres aeronaves, equipos con perros entrenados para búsqueda de sobrevivientes, personal sanitario, insumos médicos, plantas potabilizadoras de agua, elementos de refugio y materiales de primera necesidad.