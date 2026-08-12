Alfredo Cornejo destacó el presente de IMPSA tras el acuerdo alcanzado en Venezuela: "Valió la pena"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , destacó el acuerdo alcanzado por IMPSA para avanzar con la rehabilitación y modernización de dos centrales hidroeléctricas en Venezuela . El mandatario puso el foco en la recuperación de la empresa y remarcó su regreso a los mercados internacionales desde la provincia.

A través de sus redes sociales, Cornejo valoró especialmente el proceso que atravesó la compañía de origen mendocino y defendió la decisión de sostenerla cuando atravesaba una situación crítica. “Valió la pena sostener a IMPSA cuando muchos la daban por perdida”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador señaló que la empresa vuelve a tener presencia internacional con proyectos vinculados a la generación de energía. “Hoy vuelve a competir en los mercados internacionales, exportando turbinas, ingeniería y conocimiento desde Mendoza hacia el mundo”, sostuvo.

El mensaje de Cornejo hizo referencia al acuerdo final firmado por IMPSA para intervenir en las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua, en Venezuela . Según detalló el mandatario, los trabajos permitirán recuperar 672 MW de generación eléctrica.

“Acaba de firmar un acuerdo para rehabilitar centrales hidroeléctricas que permitirán recuperar 672 MW de generación eléctrica”, escribió Cornejo, quien vinculó el desarrollo de la compañía con el fortalecimiento de la industria local y la generación de empleo especializado.

La firma del acuerdo se realizó en el Palacio de Miraflores y contó con la participación de autoridades venezolanas y representantes de IMPSA. Entre ellos estuvieron su presidente, Jorge Rafael Salcedo; el vicepresidente, Juan Domínguez; el gerente general, Pablo Magistocchi, y el director de Negocios, Mario Croce.

Qué contempla el proyecto

El Gobierno venezolano acordó con IMPSA la reactivación de los trabajos para completar la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, al sur del país y cerca de la frontera con Brasil. El proyecto forma parte de una estrategia destinada a reforzar el sistema eléctrico venezolano.

Durante el acto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que el objetivo es avanzar en la recuperación del sistema hidroeléctrico frente a las dificultades que atraviesa el suministro de electricidad.

“Hoy sabemos la afectación que tiene nuestro sistema eléctrico nacional y por eso trabajamos sin descanso en la recuperación”, señaló Rodríguez durante la ceremonia, transmitida por la televisión estatal venezolana.

El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, también destacó la importancia del entendimiento alcanzado y agradeció el respaldo recibido de organismos estadounidenses para concretar el acuerdo. “Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y, sobre todo, con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica”, afirmó.

ACUERDO FINAL | IMPSA REACTIVA TOCOMA Y MACAGUA



IMPSA firmó en el Palacio de Miraflores el acuerdo final para la rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua.



La firma contó con la presencia de la presidenta @delcyrodriguezv ; la… pic.twitter.com/PbitvyRoIi — IMPSA (@impsaok) August 12, 2026

La reivindicación de Cornejo para la industria mendocina

Para Cornejo, el acuerdo representa además una señal del proceso de recuperación de IMPSA y de su capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura energética fuera de la Argentina. El gobernador vinculó ese presente con la importancia de preservar el conocimiento técnico y las capacidades industriales construidas en Mendoza.

“Eso es defender el trabajo, la industria y el talento mendocino”, concluyó Cornejo en su publicación.

La rehabilitación de Tocoma y Macagua representa así un nuevo proyecto internacional para IMPSA, con una intervención que apunta a recuperar capacidad de generación hidroeléctrica y, al mismo tiempo, reposicionar a la compañía en un mercado estratégico para su especialidad.