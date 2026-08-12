Axel Kicillof y Máximo Kirchner compartieron una misma mesa y hablaron para ordenar a la oposición

Ayer a la noche, hubo una reunión secreta entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa. Fue luego de los insultos de José Mayans para que se “dejen de joder”.

Por primera vez, luego de dos años sin ningún tipo de diálogo, el hijo de los dos presidentes, único operador designado por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof se sentaron a dialogar gracias a la insistencia de Sergio Massa y la mayoría del peronismo kirchnerista renovador.

Como hermanos, con problemas de herencia , en los últimos tiempos se acentuó la desconfianza mutua entre el Gobernador y el Diputado nacional. La reunión la confirmaron casi sin querer todos los involucrados menos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no emitió opinión al respecto.

Del encuentro también participaron el presidente del bloque de senadores José Mayans y de Diputados, Germán Martínez. Ambos participaron para discutir de las cuestiones legislativas pendientes, fundamentalmente sobre qué hacer con el proyecto presidencial de eliminar las primarias abiertas, así simultáneas.

Este es el primer encuentro, y es muy factible que cada uno de los participantes, como siempre ocurre, propongan a sus propios delegadas y volver a armar una mesa para seguir discutiendo sobre la organización de las primarias en fuerza patria y otro tema Central para esa que es la reelección de los intendentes.