Arde la interna del PJ bonaerense: Axel Kicillof bendijo a 5 herederos y el kirchnerismo encolerizó

Días atrás, Axel Kicillof reunió a su tropa para bajar directivas en su carrera por la Rosada . Si bien explícitamente no ungió a un sucesor para el Sillón de Dardo Rocha, habilitó a 5 “apóstoles” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a caminar la provincia de Buenos Aires , desatando un nuevo capítulo en la interna del PJ bonaerense

Sin bendiciones públicas, pero con la venia de Axel Kicillof , un quinteto de dirigentes alineados en el MDF recorre la provincia de Buenos Aires mostrándose como candidatos del peronismo a la gobernación bonaerense.

Con una cierta ventaja, por su nivel de conocimiento, la carrera para ser el candidato del peronismo a suceder a Kicillof , la estaría liderando el ministro Públicas bonaerense Gabriel Katopodis ; seguido por el exjefe comunal de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien renunció a la intendencia para volcarse de lleno a sus aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires .

A ellos se les suman Julio Alak, más interesado en llevar al interior bonaerense “su modelo de gestión” que en administrar la Capital provincial; el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, que está poniendo a punto el Clío, no se sabe si para recorrer la provincia o para llevar a Kicillof a recorrer el país. Y el quinto apóstol del kicillofismo es el titular del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “El Cuervo” Larroque , el fundador de La Cámpora, si bien camina la provincia perfilándose, tiene la tarea de armador nacional del MDF .

En la gobernación bonaerense repiten a la tropa kicillofista una premisa básica: "Dejarlos trabajar y avanzar con la construcción de una eventual postulación para 2027", con la condición explícita de evitar choques internos.

"No voy a andar haciendo ninguna locura, voy a seguir manteniendo el mismo perfil que tengo", sintetizó Carlos Bianco al ser consultado sobre su doble rol entre la gestión cotidiana y su armado político en la provincia de Buenos Aires.

La Liga de Intendentes peronistas reclama su parte

Fernando Espinoza mantiene sus aspiraciones históricas de competir por la Gobernación desde La Matanza, utilizando la Federación Argentina de Municipios como plataforma de proyección. Algo que el kicillofismo no puede ignorar, ya que estamos hablando de un municipio que en la jerga política se dice “que es el que pone al presidente y al gobernador”, y hasta algunos adjudican al distrito más poblado de la Tercera Sección Electoral de “sacar presidentes” no peronistas.

En paralelo, la vicegobernadora Verónica Magario, de no salir la reforma a la Ley que impide a los intendentes a ir por un tercer mandato consecutivo, prepara las naves para volver a ocupar el sillón principal del municipio matancero mientras consolida su rol como articuladora central ante los jefes comunales del PJ, especialmente los enrolados en el MDF.

Al mismo tiempo, la denominada Liga de Intendentes del Peronismo busca conformar un polo de poder propio, equidistante de la pelea entre el kicillofismo y el kirchnerismo, sosteniendo que el próximo gobernador de la provincia debe ser un intendente, poniendo sobre la mesa, entre otros, los nombres de Federico Otermín, Federico Achával y Mariel Fernández; jefes comunales que pisan fuerte con territorialidad propia y capacidad de “daño”.

La Cámpora y el Frente Renovador no entregan el territorio

La bendición de Axel Kicillof a sus 5 “apóstoles”, encontró rápida respuesta en las otras veredas de la coalición peronista; desatando otro capítulo de la interna del peronismo bonaerense.

Desde La Cámpora sostienen un abanico de cartas “competitivas” que incluye a Máximo Kirchner, por más que tenga algún que otro sueño húmedo de ser presidente; Eduardo "Wado" de Pedro y a la diputada/intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La "Orga" kirchnerista rechaza cualquier intento de resolución unilateral por parte de la Gobernación bonaerense.

Por su parte, el Frente Renovador preserva su propia autonomía operativa. Mientras Sergio Massa niega interés por sumarse a la carrera por el Sillón de Dardo Rocha, y encarga a su tropa que midan su imagen en tierras bonaerenses, posiciona como alternativas con peso propio a su esposa la senadora provincial Malena Galmarini y a uno de sus alfiles el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

La amenaza latente de una fractura expuesta en el peronismo bonaerense

Frente a la multiplicidad de sectores en pugna, desde las tribus peronistas insisten que las PASO serán el mecanismo ordenador si es que no emerge una figura con superioridad indiscutible en las encuestas que pueda apagar el fuego de la interna del peronismo bonaerense.

El desafío que tiene por delante Axel Kicillof va más allá de la nómina de sucesores; para sostener su proyección nacional, necesita asegurar que el territorio bonaerense mantenga cohesión política.

Por eso la pregunta que flota en el aire es: ¿si el peronismo bonaerense lograra ordenar su interna civilizadamente, o la multiplicación de candidatos terminará fragmentándolos antes de llegar a las urnas?