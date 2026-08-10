El hombre fuerte de Kicillof mete presión por la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes

Carlos Bianco, el hombre fuerte de Kicillof , aceleró a fondo por la vuelta de las reelecciones indefinidas de los bonaerenses; pieza clave para las aspiraciones presidenciales del gobernador. Sin embargo, la presión del ejecutivo provincial choca de frente con la resistencia de La Cámpora y el Frente Renovador para habilitar el debate en la Legislatura bonaerense .

El Jefe de Gabinete de Ministros de Kicillof , en su conferencia de prensa de los lunes, instaló oficialmente en el centro de la escena política bonaerense el debate por la derogación de la Ley 14.836, la norma que le pone un freno de dos mandatos consecutivos a intendentes , legisladores provinciales, concejales y concejeros escolares en la provincia de Buenos Aires.

Desde el poder ejecutivo bonaerense fundamentan que fijar un tope a los intendentes resulta "proscriptivo ", argumentando que la Constitución provincial no prevé ese límite para los cargos municipales.

Carlos Bianco , sentó la postura del gobierno de Kicillof señalando que “quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo”. Dejando en claro el compromiso del gobernador, para apurar el debate en la Legislatura bonaerense , con los intendentes del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que son los que le dan la territorialidad a sus aspiraciones por el Sillón de Rivadavia.

En su habitual conferencia de prensa, de los lunes, Carlos Bianco expuso desde la gobernación la incomodidad y las contradicciones que atraviesan a los intendentes de todos los colores políticos. Según la mano derecha de Kicillof , existe una coincidencia unánime a puertas cerradas entre los jefes comunales para recuperar las reelecciones indefinidas; pero en la realidad esa voluntad se diluye cuando se traslada a la Legislatura bonaerense .

“Yo hablo con los intendentes de todos los sectores y todos están a favor de la reelección de intendentes”, aseguró el jefe de ministro. Para lanzar, rápidamente, una chicana teledirigida a los alcaldes opositores que no pueden “disciplinar” a sus legisladores; “Cuando les decís 'pidan a sus legisladores que lo voten', responden: 'Estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo'. Y bueno... así es medio difícil, amigo”, espeto Carlos Bianco.

El freno de la interna peronista

A pesar de las intenciones de Kicillof para la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires; el verdadero cuello de botella que tiene en la Legislatura bonaerense para para desempolvar el proyecto de la senadora del MDF Ayelén Durán, que obtuvo gracias al voto de Verónica Magario la media sanción en la Cámara Alta provincial; está dentro del propio espacio oficialista.

Para lograr que el proyecto de la legisladora kicillofista vuelva a tomar estado parlamentario y pase por las diferentes comisiones legislativas, necesita de las voluntades de La Cámpora y del Frente Renovador.

Recordemos que la Ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires fue impulsada por Sergio Massa; y desde las filas del Frente Renovador ante cada consulta por este tema responden “ Sergio no va a borrar con el codo, lo que escribió con la mano”. Motivo por el cuál la senadora massista, Sofía Vanelli, llamó a sus pares a no dar quorum y no bajo al recinto las veces que se trató el proyecto para la vuelta de las reelecciones indefinidas del kicillofismo

La Cámpora no está dispuesta a entregar los votos de manera gratuita. En la negociación interna, “La Orga” condiciona su acompañamiento a discusiones de mayor peso político, como el eventual desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial.

Y el Frente Renovador mantiene su histórica postura contraria a las reelecciones ilimitadas; aunque Malena Galmarini reclamó que el debate por la vuelta a las reelecciones indefinidas debe pasar por la Comisión de Reforma Política que preside. Evitando de esta forma que el control del tema lo tenga el kicillofismo que intenta meterlo por la Comisión de Legislación General comandada por un intendente en uso de licencia del MDF.

El complejo poroteo en la Legislatura

Lo cierto es que el escenario vuelve a exponer la fragilidad parlamentaria de kicillof. En el mapa actual sin un acuerdo con el kirchnerismo duro y los bloques aliados de los “ex libertarios blue”, el kicillofismo se expone a una dura derrota.

Sin el aval explícito del massismo y con bloques opositores como el PRO y La Libertad Avanza alineados en el rechazo rotundo, mientras que los bloques de la UCR y la Coalición Cívica advirtieron que no tratarán la vuelta a las reelecciones indefinidas de los intendentes si no se incluye dentro de una reforma electoral integral que contemple la Boleta Única de Papel y el futuro de las PASO.

El desenlace de esta pulseada determinará si Kicillof logra destrabar el reclamo de sus intendentes o si la interna del peronismo termina sepultando las aspiraciones de la vuelta a las reelecciones indefinidas.