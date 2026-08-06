De no creer: Kicillof no actualiza desde la pandemia el financiamiento a los bomberos voluntarios

Los más de 17.500 bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires no solo batallan apagando incendios y socorriendo a sus vecinos; también deben luchar contra los impedimentos del estado bonaerense. Por vaya a saber que cosa desde el 2021 el gobierno de Axel Kicillof mantiene congelado el dinero que gira los cuarteles de los 135 municipios.

Sostener la operatividad diaria de un cuartel de bomberos voluntarios en la provincia de Buenos Aires , exige lidiar con costos dolarizados e inflación acumulada que devora cualquier previsión presupuestaria. Combustible, mantenimiento de autobombas, repuestos y mantenimiento del equipo usado por los socorristas que se suman a los gastos de la infraestructura básica se pagan a valores actuales, pero el gobierno de Kicillof destina para el fondo provincial de asistencia a los cuerpos de bomberos voluntarios los mismos recursos que en el 2021, fijados por la Ley.

La paradoja de esto es que el estado provincial delega la primera línea de respuesta ante catástrofes, accidentes viales y siniestros al sistema de socorristas, con partidas desactualizadas. Por lo que, ante la falta de recursos para poder operar con equipamiento adecuado, la vocación de servicio de los bomberos voluntarios actúa como el único amortiguador frente a la desidia del ejecutivo provincial.

la Cámara de Diputados provincial fue escenario de un cónclave, impulsado por la diputada radical Priscila Minnaard, que reunió a legisladores de distintos bloques de ambas Cámaras legislativas, con directivos de las tres principales federaciones de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires : la Federación Bonaerense, la Federación de la Provincia y la Federación Centro Sur.

Para los legisladores que participaron del encuentro el sostén de los bomberos voluntarios debe ser una "política de Estado", así lo evidencio la diputada radical impulsora de la movida “El objetivo de este encuentro forma parte de la decisión de atender y escuchar las problemáticas y, en este sentido, avanzar en un proyecto conjunto que introduzca modificaciones en la ley de financiamiento"

"Es muy positivo que legisladores de distintas fuerzas trabajemos en coordinación junto a las federaciones de Bomberos Voluntarios para que esta ley pueda avanzar", celebró Minnaard. Remarcando que el compromiso pasa por "actualizar la distribución de recursos, para dar respuestas a un sistema que está desfinanciado".

Del encuentro fueron parte el diputado radical trenque láuquense Valentín Miranda, la senadora boina blanca Nerina Neumann y la senadora libertaria Analía Balaudo

Es de destacar que la senadora radical Nerina Neumann viene impulsando iniciativas espejo en diversos Concejos Deliberantes del interior bonaerense para actualizar el esquema de financiamiento a los cuerpos de bomberos voluntarios.

Un tope de $700 millones e índice de inflación: la letra chica del proyecto

El eje del debate técnico impulsado por los legisladores opositores pasa por la modificación en la Casa de Leyes bonaerense del artículo 2 de la Ley 14.761. La propuesta busca establecer un nuevo tope nominal de $700 millones para el fondo de asistencia, incorporando una cláusula de indexación automática que ajuste el monto de forma anual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del ejercicio anterior o mediante reglamentación del Ejecutivo.

En términos normativos, el proyecto no modifica la matriz de origen de las partidas: preserva el esquema donde el fondo se nutre del 3% de lo recaudado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a través del Impuesto Inmobiliario, sumado a donaciones y aportes extraordinarios.

Sin embargo, en un contexto de caída en la recaudación provincial y disputas por el reparto de recursos con la administración central, la efectividad de cualquier goteo automático dependerá de la voluntad política para su rápida reglamentación.