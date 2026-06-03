"Ellas y la Historia": Lucía Segovia de los Bomberos Voluntarios

Lucía Segovia ingresó a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Dock Sud en 1975, con apenas 18 años. El ámbito parecía reservado solo para hombres, aunque los integrantes de la institución no tardaron en aceptar a la joven, reflejando un cambio importante en la asociación.

Durante su carrera, la bombera ascendió a diferentes cargos y departamentos como la oficina de ingresos o la oficina técnica, hasta ser parte de la Jefatura del Cuerpo, donde se mantiene desde hace 19 años.

Por más de 50 años, eligió el servicio, el compromiso y la solidaridad con el prójimo. La mujer forma parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios , el principal grupo operativo de Protección Civil en Argentina, en donde todos los días se refleja el profesionalismo en cuanto a la asistencia de seguridad siniestral a todos los habitantes del suelo argentino.

El momento que marcó su vida

El 28 de junio de 1984, mientras el buque tanque “Perito Moreno”, de la flota de YPF, descargaba combustible en el puerto de Dock Sud, una terrible explosión partió a la mitad la flota. Las llamas se elevaron; cuatro tripulantes sobrevivieron al arrojarse al agua y nadar hasta la orilla. Como contrapartida, tres muertos y seis personas desaparecidas fue el saldo de la tragedia.

Lucía Segovia, con 27 años, estuvo presente; ingresó junto a sus compañeros para enfrentar llamas de hasta 20 metros. Once días trabajaron los bomberos para apagar el fuego. Lucía Segovia, la pionera voluntaria que trabaja para el servicio, todos los días, con sacrificio, esmero y valentía.