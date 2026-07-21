OSEP confirmó la entrega de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales en farmacias

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) puso en marcha un nuevo sistema de dispensa de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales que permitirá a los afiliados retirar su medicación en farmacias cercanas a su domicilio. El convenio entró en vigencia en julio.

El trato es entre OSEP, la Industria Farmacéutica, Gobierno Provincial y Entidades Farmacéuticas de Mendoza.

La nueva modalidad se implementará de manera gradual y convivirá , durante un período de transición, con el actual sistema de entrega en las sedes propias de la Obra Social.

El director general de OSEP, Carlos Funes, destacó que “el principal objetivo es facilitar el acceso a la medicación, reducir los traslados y simplificar los trámites para los afiliados de toda la provincia”.

Además, señaló que “este avance es el resultado de un trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza para mejorar tanto las condiciones de adquisición de los medicamentos como su sistema de dispensa, garantizando mayor eficiencia y accesibilidad para nuestros afiliados”.

Una vez autorizado el tratamiento por OSEP, el médico tratante emitirá la receta digital correspondiente a través del sistema de Planes Especiales. La prescripción quedará disponible automáticamente en la Red de Farmacias adheridas.A partir de ese momento, el afiliado podrá concurrir a cualquiera de las farmacias adheridas, donde se gestionará el pedido de la medicación.

Cuando el medicamento se encuentre disponible, la farmacia se comunicará con el afiliado para informarle que puede retirarlo.

El convenio establece un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega.Este nuevo circuito permitirá descentralizar la dispensa de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales (alto costo), acercando el servicio a toda la provincia y brindando mayor comodidad, además de evitar traslados de los afiliados a sedes.