La DGE y OSEP firmaron un convenio para las prácticas profesionales: qué carreras incluye

DGE y OSEP firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales en algunas carreras clave. De qué se trata el acuerdo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) firmó este lunes un convenio de colaboración con OSEP, que permitirá que estudiantes de institutos de Educación Superior de las carreras de óptica y contactología realicen sus prácticas profesionalizantes en la obra social de Mendoza.

El objetivo principal de este trabajo conjunto es implementar acciones orientadas a desarrollar proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, social y cultural en beneficio de la comunidad.

El convenio se firmó en las instalaciones de OSEP. Desde la Dirección de Educación Superior informaron que también se concretaron acuerdos complementarios con el IES 9-021 de Junín y el Instituto PT-145 NeoCast.

DGE y OSEP en un convenio clave para estudiantes “Es un convenio marco que va a permitir que otras carreras se sumen y podamos trabajar en forma conjunta, acompañando la formación de nuestros futuros profesionales”, expresó la directora de Educación Superior, Mariela Ramos.

Por su parte, el director de OSEP, Carlos Funes, destacó la importancia de trabajar y aportar a la educación: “Tenemos una obra social que puede ofrecer espacios para las prácticas profesionalizantes. Estamos muy conformes de aportar a la formación de nuestros profesionales”.