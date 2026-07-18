Una familia quedó atrapada en un ascensor de Palmares: debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios

Un matrimonio y su bebé quedaron encerrados en un ascensor de Palmares Open Mall mientras descendían al subsuelo.

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz rescataron a tres personas que habían queado atrapadas en un ascensor.

Tres personas debieron ser rescatadas por una dotación de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz luego de que este sábado por la tarde quedaran atrapadas dentro de un ascensor de Palmares Open Mall. Cabe resaltar que los individuos no requirieron asistencia médica.

Así fue el operativo de rescate en Palmares Según detallaron fuentes afectadas al operativo, el hecho tuvo lugar a las 15:23, cuando un llamado ingresó al 911 para informar que un matrimonio y un bebé habían quedado encerrados dentro del ascensor mientras descendían hacia el subsuelo del centro comercial.

Ante esta situación, se desplazó hacia el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, que logró destrabar el ascensor utilizando la llave maestra con la que cuentan para este tipo de intervenciones.