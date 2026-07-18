Merlo: encontraron a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida

La adolescente, identificada como L.A.M, había desaparecido el miércoles 16 en la estación del tren Sarmiento, en Merlo.

Encontraron a la adolescente de 16 años, identificada como L.A.M, que era intensamente buscada luego de haber desaparecido en la localidad bonaerense de Merlo este miércoles.

Nestor, padre de la joven, explicó que su hija fue hallada anoche y que se encuentra "sana y salva", según informó la Agencia Noticias Argentinas. El hombre había difundido imágenes de su hija en la estación del tren Sarmiento, donde se la había visto por última vez.

La adolescente era buscada desde el 16 de julio pasado, cuando se realizó la denuncia por averiguación de paradero, causa que fue radicada en la Comisaría Merlo 1ª. En esa instancia, el círculo íntimo de la menor había iniciado una camapaña en redes sociales para ampliar su búsqueda.