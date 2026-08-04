Intendente recorre la provincia como sucesor de Kicillof mientras su ciudad esta detonada

Mientras el intendente platense Julio Alak recorre la provincia mostrándose como sucesor de Kicillof , llevando su programa de “gestión urbana” a los municipios. Los vecinos de La Plata sufren el deterioro del espacio público, el avance de la inseguridad y un estado municipal hipertrofiado por la creación desmedida de secretarías que no resuelven los problemas de los platenses.

Esta semana el GPS rutero de Julio Alak lo llevo al sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la ciudad de Bahía Blanca . Donde se reunió con el intendente local Federico Susbielles a quien le llevo el programa de “Gestión Urbana”, un plan para “ordenar” los municipios.

Con la mira puesta en las elecciones del próximo año y en la necesidad que tiene el peronismo bonaerense de construir una figura de recambio para suceder a Kicillof ; el intendente platense Julio Alak empezó a tejer su propio armado territorial.

El alcalde de La Plata , recorre el interior bonaerense exhibiendo a sus pares su extensa trayectoria administrativa para posicionarse como el heredero natural del kicillofismo, priorizando la rosca por encima de las urgencias de los platenses que padecen desde hace tres años una gestión municipal que brilla por su ausencia.

La postal que ofrece Julio Alak en estos días parece de ficción; mostrándose como un intendente modelo mientras la ciudad que gobierna, nada más y nada menos que la Capital de los bonaerenses, dejo de ser la ciudad de las diagonales para dar paso a la ciudad de los baches, de los basurales a cielo abierto, de los “barrios” marginales y de las zonas liberadas.

Este martes el jefe comunal platense fue al sur bonaerense a dar cátedra de desarrollo urbano. En la reunión que mantuvo con el intendente bahiense, Federico Susbielles, Alak rubricó un "hermanamiento" institucional entre ambas ciudades para intercambiar herramientas tecnológicas y metodologías de gestión pública.

En su raid, el alcalde platense acompañó la presentación del Código de Ordenamiento Urbano bahiense, Durante el acto Julio Alak , sacó chapa del pasado fundacional de la capital provincial afirmando; “La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de poblarse y Bahía Blanca está encarando un proceso de ordenamiento urbano”.

Sin embargo, el contrapunto entre el modelo exportable de Julio Alak y la realidad cotidiana que viven los platenses es algo de lo que no puede escapar. El intendente de La Plata busca proyección provincial, y la ciudad que administra padece un nivel de desidia que destruye cualquier narrativa que pretenda mostrar.

Más del 40% de los reclamos de los platenses corresponden al estado intransitable de las calles; seguido por la falta de iluminación pública y un deficiente programa de recolección de residuos que convierte a los barrios de la periferia en microbasurales.

A la par del deterioro urbano, la inseguridad en La Plata no da tregua. A diario se reportan robos violentos en el corazón del casco urbano y en los barrios de la periferia; escruches nocturnos, salideras y aprietes de trapitos en la periferia y en el centro de la ciudad están a la orden del día en este nuevo paisaje en el que están obligados a vivir los vecinos platenses.

Por lo que resulta paradójico que Julio Alak, viaje a los municipios del interior bonaerense a asesorar sobre la"optimización del diseño, el mapeo y el monitoreo operacional de los servicios públicos municipales", cuando en su propio distrito los servicios básicos son la principal fuente de indignación vecinal.

La mega estructura administrativa platense que no soluciona nada

Lejos de la austeridad y la eficiencia técnica que pregona en sus viajes de campaña; Julio Alak armó en La Plata un organigrama municipal con 25 secretarias; a este ritmo para cuando termine su mandato serán más de 30, que poco han servido para acelerar la burocracia del municipio.

Una estructura mastodóntica diseñada para contener, mediante loteos políticos, a las tribus peronistas y conseguir “voluntades” de espacios políticos que llegaron al Concejo Deliberante como opositores al peronismo y terminaron jugando, “sin perder” su identidad partidaria, para las filas del intendente platense Julio Alak.

Para ejemplo basta un botón, reza un viejo refrán popular, entre las secretarias creadas por el intendente platense se destacan la Secretaria de Relaciones Internacionales conducida por el ex PRO Daniel Lipovetzky, cuya concejal hace rato que juega para los intereses de Julio Alak. Otro ejemplo es la creación de la Subsecretaría de Cooperación Internacional e Inversiones, a cargo de Marcos Urtubey, hijo del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Es de destacar que, en su incursión a Bahía Blanca, el jefe comunal platense anunció con entusiasmo el envío del Plan de Ordenamiento Territorial, “El urbanismo es muy importante, por eso hemos traído el plan de ordenamiento territorial antes de presentarlo públicamente con el gobernador dentro de un mes; hemos traído un primer ejemplar para aportar al desarrollo urbano que está realizando Bahía” afirmo Alak

Por su parte, el intendente bahiense, Federico Susbielles agradeció el gesto de su par platense, celebrando el intercambio: “Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para que Bahía Blanca y La Plata puedan generar mecanismos de colaboración y trabajo conjunto ya que tienen temas de mucha similitud”.

Entre el marketing regional y la realidad local

El acuerdo firmado entre ambos municipios promete intercambio de metodologías para modernizar la administración tributaria, despapelizar trámites y realizar un "seguimiento inteligente de la obra pública".

Sin embargo, en el tablero político bonaerense los viajes de Julio Alak se leen como un capítulo más de su estrategia para instalarse como figura de peso en la sucesión de Axel Kicillof.