Pichetto y Monzó con Alak: en La Plata dieron otro paso en la cruzada para "resetear" al peronismo

La cruzada emprendida por Miguel Ángel Picheto y Emilio Monzó para que el peronismo recupere el centro de la escena y sea una opción competitiva en el 2027, los trajo, nuevamente, a La Plata . En la capital bonaerense se reunieron en el intendente platense Julio Alak y tras el encuentro dejaron mensajes apuntando al Instituto Patria y la gobernación provincial

El encuentro se llevó a cabo en el despacho del intendente platense Julio Alak , pero en la previa, para despistar a la prensa y que el encuentro no provoque “escozor” en algunos despachos de la calle 6, se hizo circular que el conclave se iba a desarrollarse, asado de por medio, lejos del Palacio Municipal.

Lo cierto es que la reunión hizo ruido en muchas de las terminales peronistas, y mas si tenemos en cuenta que el jefe comunal platense, empezó a caminar la provincia manifestando sus aspiraciones para ser el sucesor de Kicillof .

El conclave del "peronismo racional" a full en el despacho del intendente platense Julio Alak

Por lo que, para algunas tribus peronistas, el encuentro de Julio Alak, Miguel Ángel Pichetto , Emilio Monzó , y Diego Bossio en La Plata no fue una foto más. Fue un mensaje directo al Instituto Patria, a La Cámpora y a la Gobernación bonaerense: recuperar el centro de la escena con una agenda que huela menos a consigna universitaria y más a producción y estabilidad.

Menos dogmatismo, más mercado

El encuentro, entre viejos conocidos, marco varios puntos de coincidencia sobre la situación politica, económica y social del país. Y según confiaron a MDZ las fuentes consultadas, todos coincidieron en que la necesidad de fortalecer al peronismo, recuperando el centro de la escena con un discurso orientado al trabajo, la producción y el desarrollo. Las banderas que supo levantar el peronismo.

Ademas, plantearon que el peronismo debe ser capaz de interpretar esta nueva etapa de la Argentina, defendiendo la producción, la generación de empleo y la movilidad social, pero también deben velar por la estabilidad económica, las instituciones y tener una visión moderna del desarrollo.

En ese marco el legislador nacional Miguel Angel Pichetto pidió dejar de lado las "tonterías" y empezar a dar señales de previsibilidad a los mercados y a los grandes inversores; “No vamos a generar un discursito con que vamos al default”, advirtió. Marcando la cancha con el discurso que emana desde la gobernación bonaerense.

El consejo de Pichetto: "Kicillof, andá a ver a Cristina"

El plato fuerte de la jornada fue el concejo sin anestesia que le envió Pichetto a Kicillof, por la unidad del peronismo. El lider de Encuentro Republicano le pidío al gobernador que se deje de vueltas y recomponga el vínculo con Cristina Kirchner."Si algo le debería decir a Kicillof es que la vaya a ver", disparó Pichetto.

Subrayando que la política se trata de relaciones personales y no solo de encuestas. Para el ex compañero de formula de Mauricio Macri, la expresidenta sigue siendo un "actor fundamental" y cualquier aventura presidencial del gobernador requiere, indefectiblemente, cerrar la herida con quien fue su mentora.

La unidad sin exclusiones de Alak

Por su parte, el intendente platense Julio Alak buscó equilibrar la balanza. Mientras Pichetto, Monzó y Bossio aportaban una mirada "racional" y pragmática, el jefe comunal platense ratificó la necesidad de consolidar un "gran frente popular y democrático sin exclusiones".

Para Alak, la clave está en fortalecer la unidad para que el peronismo recupere el centro de la escena política.

¿Se viene un peronismo de centro o es más de lo mismo?

La reunión en La Plata deja una pregunta en el aire, ¿las tribus peronistas podrán dejar la interna de lado y abrazarse al pragmatismo que proponen los ex Cambiemistas Pichetto y Monzo? o ¿seguirán atrapados en la interna?

Por ahora, “el operativo retorno” está en marcha. Pero el éxito de está cruzada dependerá de cuánto "ideologismo" estén dispuestos a sacrificar las tribus peronistas.