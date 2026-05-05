La Coviar salió al cruce de la Resolución que elimina las contribuciones obligatorias: "Improcedente, inconsulta e inoportuna"

La Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ) salió al cruce de la medida del Gobierno nacional que elimina las contribuciones obligatorias y el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). A través de un comunicado oficial, la entidad apuntó contra la Resolución del Ejecutivo y alertó por el impacto negativo que ésta generará.

En el texto difundido, la Coviar expresó que las distintas cámaras empresarias que la integran convocarán de manera urgente a una reunión de Directorio con el fin de definir las acciones que llevarán adelante. Según indicaron, el objetivo es "defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas". Para la Coviar, la Resolución publicada en el Boletín Oficial de este martes es "improcedente, inconsulta e inoportuna".

El comunicado de la Coviar expresa su rechazo a la medida de la Secretaría de Agricultura de la Nación y acusa que ésta se "aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos". En esa línea, la entidad sostiene que la resolución tomada por el Gobierno nacional excede "las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley".

"Solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina", concluye el comunicado.

A través del Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, decidió emitir la resolución 55/2026 que dispone la eliminación del aporte obligatorio que las bodegas hacían a Coviar.

El texto dice en su artículo 6: "Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)".

Además, le da un plazo de máximo de 3 meses al organismo para presentar un informe de cierre que incluye logros, uso de fondos y una rendición de cuentas.

Por lo tanto, con la finalización del PEVI, el Gobierno considera extinguida la finalidad de ese esquema de financiamiento.

Qué es la Coviar

La Coviar es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI). Se trata de una entidad con jurisdicción nacional, encargada de administrar los recursos que, mediante la contribución establecida en la Ley 25.849, las empresas vitivinícolas financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el PEVI.

El comunicado de la Coviar