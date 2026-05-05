Rodolfo Vargas Arizu apoyó el desfinanciamiento a la Coviar, pero mostró diferencias con Sturzenegger

Luego de que el Gobierno nacional oficializara la eliminación de los aportes obligatorios que los establecimientos vitivinícolas le hacen a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu apoyó la medida : "Si uno hace algo y no funciona, cambia".

En diálogo con el programa Digamos Todo de la 105.5 FM, MDZ Radio , el ministro se mostró en sintonía con lo expresado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, al afirmar que el organismo "no cumplió con los objetivos que se había planteado" al momento de su creación. "La exportación cayó, el mercado interno cayó y el productor primario no mejoró en ese tiempo", detalló Vargas Arizu , quien además explicó que esto no se debió a malas administraciones, sino a las "barbaridades que se cometieron" con los distintos tipos de cambio, lo que complicó "absolutamente el crecimiento de las exportaciones".

Sobre las reacciones tras la medida del Gobierno nacional, el ministro de Producción dijo que "hay que desdramatizar". Si bien dijo que las intenciones de la Coviar eran buenos, expuso que el hecho de que el organismo no diera los resultados esperados conlleva a que "hoy hay que sacarle la contribución al productor, al industrial (...) Yo apelo a la voluntad y a la madurez del sistema vitivinícola argentino y de Mendoza, que si quieren seguir con esto, lo pueden hacer. Porque esto es voluntario, es como cualquier cámara".

Pese a apoyar la medida del Gobierno, Vargas Arizu mostró algunas diferencias con respecto a Sturzenegger, quien había asegurado que no había transparencia en la información que brinda la Coviar.

"Las entidades que muchas veces critican no participaron de la Coviar . Participaron un tiempo y después se retiraron... Y no es bueno retirarse, siempre hay que sentarse a discutir", dijo el ministro de Producción. En esa línea, explicó que "el lugar que uno no ocupa, lo ocupa otro", y recordó que Argentina en 2001 se retiró de las negociaciones internacionales, lo que hizo que el país perdiera "mercados por todos lados". "Si el informe final que debe presentar la Coviar en tres meses es útil, voluntariamente la producción o las bodegas o las asociaciones van a seguir aportando. Y si no es útil, no van a seguir aportando", expuso Vargas Arizu.

Para ejemplificar un caso de entidad privada que se maneja con aportes voluntarios, el ministro de Producción nombró el caso de Wine of Argentina, entidad de la que forman parte "la mayoría de las bodegas importantes que estaban en la Coviar".

rodolfo vargas arizu en mdz (17) Si bien apoyó la medida del Gobierno nacional, Rodolfo Vargas Arizu mostró algunas diferencias con Federico Sturzenegger. Alf Ponce Mercado / MDZ

El aumento de la contribuciones a lo largo de los años y el valor del vino

Sobre los dichos de Sturzenegger, que había asegurado que la Coviar se había aumentado las contribuciones por encima de la inflación, Vargas Arizu expresó que cree "que ha seguido a la inflación. Lo que no ha seguido a la inflación es el valor del vino, que está hace dos años casi al mismo valor, y la contribución ha subido con un vino en el mismo lugar".

Pese a este contrapunto, el ministro mendocino resaltó los datos macroeconómicos de la gestión de Javier Milei. "Ahora tenemos un dólar que no se mueve, la macro se ha arreglado, la inflación está a la baja, vos podés exportar e importar con el mismo tipo de cambio", expuso Vargas Arizu para argumentar que Argentina puede "crecer muchísimo" en el mercado internacional. En ese sentido, según el funcionario, "tenemos la mejor relación calidad-precio", lo que lo invita a pensar que se puede mejorar el "quinto, sexto, séptimo" productor mundial.

La posibilidad de que Coviar judicialice la medida del Gobierno nacional

Si bien remarcó que se trata de un tema que va más allá de Mendoza, Vargas Arizu dijo que Coviar "está en todo su derecho de hacer una presentación, y el ministerio de Desregulación está en su derecho de defender lo que ha estudiado".

El futuro del desayuno de la Coviar durante los actos de Vendimia

Al ser consultado por si peligra el futuro del desayuno de la Coviar en Vendimia, el ministro de Producción expuso que le gustaría un evento unificado, y uno por cada organismo vinculado a la vitivinicultura. "A mí me encantaría que en vez de haber un desayuno de la Coviar, un almuerzo de Bodegas Argentinas y un almuerzo distinto de otra serie de productores, hacer uno solo, todos juntos, de la actividad vitivinícola y demostrar la madurez de la vitivinicultura en pos de un objetivo que es vender más y tener mejor vitivinicultura", dijo Vargas Arizu.