Intervención artística en el Congreso: un león violeta en el búnker de La Libertad Avanza
El Congreso de la Nación se viste de violeta: La Libertad Avanza reemplazó la bandera argentina por un león violeta en su búnker.
En medio de la tormenta política que enfrenta el Gobierno de Javier Milei por el escándalo en torno a Manuel Adorni, el bloque oficialista en la Cámara baja decidió darle un giro "estético" a su búnker en el Congreso. La modificación rompió con el protocolo institucional habitual y reemplazó el símbolo patrio por un emblema partidario.
La oficina que utiliza La Libertad Avanza en el quinto piso del Anexo de la Cámara de Diputados se transformó en uno de los espacios más comentados del recinto.
Este martes por la mañana, mientras el oficialismo intentaba contener las repercusiones del caso Adorni, los legisladores libertarios sorprendieron con un cambio en la decoración del lugar.
Chau a la bandera argentina, hola al león violeta
El espacio, donde habitualmente se celebran reuniones a puertas cerradas y encuentros estratégicos del bloque, estrenó una nueva imagen. La tradicional bandera argentina que decoraba la sala fue reemplazada por un ploteo violeta con la figura de un león, una iconografía claramente identificada con el espacio que conduce el presidente Milei.
Una decisión bajada por el bloque que comanda Bornoroni
Según trascendió, la orden de modificar la imagen de la oficina partió del propio bloque que encabeza el diputado cordobés Gabriel Bornoroni. Hasta el momento, dentro del oficialismo no revelaron quién fue el impulsor concreto de la iniciativa, aunque la decisión refleja la intención de marcar territorio simbólico dentro del recinto legislativo.