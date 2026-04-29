Los diputados mendocinos que respaldaron a Manuel Adorni tras su exposición

Luego de la maratónica sesión informativa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso , las repercusiones en redes no se hicieron esperar. El diputado mendocino de La Libertad Avanza, Álvaro Mártinez, publicó en su cuenta de X un hilo respaldando los dichos del jefe de ministros, mientras que Luis Petri compartió un pasaje en donde habló de los logros en Defensa.

“El Jefe de Gabinete vino al Congreso , como marca la ley. Y quedó en evidencia algo que muchos quieren ocultar: La Argentina que recibimos estaba detonada. La que estamos construyendo… está despegando”, comenzó el diputado mendocino.

El legislador electo en 2025 marcó la herencia recibida por el Gobierno, señalando que no era “un modelo", sino "un sistema de saqueo: "Inflación del 211%, reservas en negativo, déficit descontrolado, miles de piquetes, 6 de cada 10 chicos pobres”, enumeró Martínez .

A su vez, destacó los logros repetidos por la actual gestión, como el superávit fiscal, la caída de la inflación y la baja de la pobreza: “Les duele una cosa: FUNCIONA”, marcó, agregando la eliminación de regulaciones, la baja del delito y la llegada de inversiones como activos del Gobierno.

El Jefe de Gabinete vino al Congreso, como marca la ley. Y quedó en evidencia algo que muchos quieren ocultar: La Argentina que recibimos estaba detonada. La que estamos construyendo… está despegando.

Además, celebró los proyectos sobre las cuales trabajará el Gobierno y resaltó que no buscan administrar la decadencia, sino “terminarla”: “SE TERMINÓ LA ARGENTINA DEL DESORDEN. El cambio ya empezó. Y no lo van a poder frenar. Los que apuestan al fracaso del país… van a quedar del lado equivocado de la historia”, concluyó el legislador oficialista.

Luis Petri compartió un pasaje del discurso

Por su parte, el exministro y actual diputado nacional Luis Petri compartió un fragmento de la exposición del jefe de Gabinete en donde se refirió a los logros obtenidos en materia de Justicia y Defensa, la cartera que comandaba.

Captura de pantalla Luis Petri. El recorte retuiteado por Petri sobre las palabras de Adorni X: @luispetri

Adorni recordó la compra de los 24 aviones F-16 y otros vehículos destinados al área. “El Ministerio de Defensa hizo la compra de equipamiento militar más importante de los últimos 40 años”, señaló el jefe de Gabinete.