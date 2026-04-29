Sin Las Fuerzas del Cielo, quiénes son las nuevas figuras de Karina Milei que colmaron el paravalancha

A la par que la influencia de Santiago Caputo se derrumba dentro del gabinete de Javier Milei, la presencia de los principales militantes libertarios en los actos oficiales empieza a caer en picada. Durante la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en Diputados ninguno de estos estuvo en los palcos acompañando al funcionario en el peor momento de su carrera. Esto dio lugar a nuevas figuras de la juventud que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Uno de los que estuvo en los palcos y trajo distintos militantes fue Dante Di Carlo , presidente de La Juventud Libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, sobrino del presidente del Club Atlético River Plate. En ese lugar lo ubicó Karina Milei en 2023 en un acto realizado en el Club Pinocho de Villa Urquiza.

Se trata de un estudiante de economía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que tomó protagonismo en las campañas de 2023 y 2025 con la participación de lugares estratégicos y por publicar en redes sociales distintos videos que se volvieron virales.

Otro de los jóvenes libertarios que apunta a copar el paravalancha libertario es Franco Namor , referente de la militancia libertaria en las universidades, un desafío destacable para militar al gobierno que no aplica la Ley de Financiamiento Universitario. Es el referente de la organización "Somos Libres", en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

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El sobrino de Martín Menem

Namor se mueve dentro de la Cámara de Diputados junto con Sharif Menem, otro de los dirigentes de La Libertad Avanza que impulsa Karina Milei. Se trata del sobrino de Martín Menem, que trabaja como parte del personal legislativo y acompaña a su tío con la agenda política y electoral de LLA.

Al lado de Sharif Menem suele verse a Juan Ignacio Boutet, conocido como El Niño Brócoli en la jerga libertaria. Este último es otro de los jóvenes libertarios que trabaja en el posicionamiento de la juventud karinista.

manuel adorni en el congreso 0 Presidencia

Todos estos jóvenes que acompañaron a Manuel Adorni en su peor momento político. Estuvieron custodiados no solo por Karina Milei, quien tiene poder de veto dentro de La Libertad Avanza. También siguió atentamente sus movimiento Pilar Ramírez la designada por la hermana del presidente para seguir a los libertarios en la Capital Federal.

Otros de los referentes de la Juventud Libertaria que estuvo presente fue el concejal de posadas Misiones, Santiago Horianski, opositor al Frente Renovador de la Concordia que gobierna la provincia. A su lado estaba Rocío Gómez, la coordinadora nacional de este moviemiento con el que Karina Milei le copó el paravalancha libertario a Santiago Caputo, después de correrlo del círculo más íntimo del presidente.

Los no tan jóvenes que también coparon el paravalancha

El diputado y armador electoral de Karina Milei, Sebastián Pareja, también trajo su gente que se ubicó en el tercer y cuarto piso del recinto. Estos, a diferencia de los previamente mencionados, tienen más años y cargos. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados la provincia de Buenos Aires, Juanes Osaba, y el senador boanerense Luciano Olivera. Estos también vinieron invitados por la diputada nacional Andrea Fernanda Vera, hija de Ramón "El Nene" Vera, el ladero de confianza de Pareja.

Diego Santilli también llevó una serie de dirigentes que estuvieron en los palcos acompañando al jefe de Gabinete. Allí estuvieron Ezequiel Galli (exintendente de Olavarría), Fernanda Antonijevic (exintendenta de Baradero), Gustavo Coria (secretario de Interior) y Joaquín Sánchez Charro (exconcejal de General Alvarado). Se trata de una serie de dirigentes que eran del PRO, pero que con el paso del "Colo" a LLA, también se tiñeron de amarillo.