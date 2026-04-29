Del caso $LIBRA a las inversiones: las claves del informe que presentó Manuel Adorni en el Congreso

El documento detalla cifras de gestión en áreas clave como economía, educación y seguridad, responde a cuestionamientos de la oposición y aborda temas sensibles como el caso $LIBRA, la inversión extranjera y el avance de las apuestas online.

El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados expuso un amplio abanico de temas que van desde la política económica hasta la seguridad, la educación y el ambiente, con datos concretos sobre la ejecución de programas, inversiones y conflictos en curso para el presidente Javier Milei como lo es la causa $LIBRA.

Uno de los puntos más sensibles es el caso de la criptomoneda $LIBRA, actualmente bajo investigación judicial. Según el documento del informe de Manuel Adorni, el Gobierno asegura no haber tenido vínculos formales con los actores involucrados ni haber otorgado beneficios económicos, mientras que la pesquisa continúa bajo la órbita de la Justicia y organismos como la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Valores.

En materia económica y social, el informe detalla la asistencia tras las inundaciones en Bahía Blanca, donde se dispuso un fondo de 200.000 millones de pesos. De ese total, ya se ejecutaron más de 82.600 millones para casi 37.000 beneficiarios, y se rechazaron unas 4.600 solicitudes. El Ejecutivo sostiene que el proceso de pagos ya fue finalizado.

En el plano internacional, se destaca la estrategia de inserción global. El Gobierno confirmó la firma de un acuerdo con Estados Unidos en febrero de 2026, orientado a fortalecer la integración económica y atraer inversiones. En esa misma línea, el evento “Argentina Week” realizado en Nueva York reunió a más de 400 inversores y altos ejecutivos, con anuncios como una inversión de 3.000 millones de dólares en el sector energético. Este será otro punto caliente ya que Manuel Adorni viajó con su esposa a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

La educación aparece como uno de los ejes centrales del enfoque oficial, con un giro conceptual que prioriza el “capital humano”. El Plan Nacional de Alfabetización y la implementación de aulas digitales y programas de formación docente forman parte de esta estrategia, que se articula con las provincias. Sin embargo, el informe también refleja cuestionamientos sobre el financiamiento universitario y el impacto del ajuste fiscal en el sistema.