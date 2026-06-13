Javier Milei prevé otro viaje a España y visitará tres países en 10 días: su agenda internacional

El presidente fue invitado a un evento que organiza una universidad madrileña, que piensa distinguirlo. A su vez, irá a Paraguay y Estados Unidos, donde podría verse con Donald Trump.

Javier Milei prevé retomar la agenda internacional con distintos viajes. Además de asistir en la primera semana de julio a los actos por el Día de la Independencia en Estados Unidos, el presidente evalúa viajar a Madrid entre el 24 y el 27 de junio para participar de una actividad académica y empresarial.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ, la Universidad CEU San Pablo, una de las principales instituciones privadas de España, lo invitó al mandatario a exponer en una conferencia con empresarios y dirigentes académicos. También sería distinguido.

Se tratará de su sexto viaje al país europeo, donde nunca se reunió con su par Pedro Sánchez, fuertemente enfrentado desde el inicio de su gestión. Sin embargo, resultó habitual que en sus visitas a Madrid, donde irá en esta ocasión, se encuentre con el líder de VOX, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El viaje de Milei a Paraguay Milei, quien irá el 20 de junio a Rosario por el Día de la Bandera, tiene estipulado estar el 30 de junio en Asunción, Paraguay, donde participará de la cumbre de presidentes del Mercosur, ceremonia en la que el anfitrión transferirá la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay.

Si bien todavía no hay precisiones informadas por Presidencia, el líder libertario volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país y marcará su decimoctavo viaje al territorio norteamericano desde que asumió.