Milei acelera la reforma del BCRA: negocia voto por voto y apunta a una sesión clave el 19 de agosto

El proyecto llegará el lunes a las comisiones y el oficialismo pretende sumar inocencia fiscal y propiedad privada al mismo temario.

El Gobierno aceleró las gestiones en la Cámara de Diputados para llevar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al recinto el miércoles 19 de agosto. Con expectativas favorables para aprobar el proyecto, el oficialismo admite que aún es necesario ajustar, ya que la mayoría está lejos de ser holgada.

El oficialismo condiciona la convocatoria a la confirmación previa de los legisladores necesarios para abrir la sesión. Una fuente de Nación aseguró que el bloque libertario solo habilitará el debate con los votos cerrados.

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara baja y quedará bajo análisis parlamentario a partir del lunes. Martín Menem definirá mediante una resolución cuáles serán las comisiones encargadas de revisar la propuesta. La Libertad Avanza menciona a Presupuesto y Hacienda y Legislación General como los principales ámbitos de discusión, más allá de que los diputados recibirán primero a funcionarios y especialistas antes de avanzar con la firma final del dictamen.

El presidente Javier Milei pretende un Banco Central de la República Argentina que sólo tenga como misión defender el valor de la moneda. NA Menem sale a buscar los apoyos que todavía le faltan a Milei Martín Menem encabezará las conversaciones con los bloques que suelen acompañar parte de la agenda libertaria. El PRO, la UCR y el MID transmitieron señales favorables, y las fuerzas provinciales todavía negocian su posición con reclamos sobre obras, fondos y compromisos vinculados con el Presupuesto 2027 como parte de las tratativas. Los aliados también exigen la incorporación de proyectos propios para colaborar con el quórum y respaldar la convocatoria.