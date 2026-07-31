"El Congreso es el gran aliado del gasto público": el desafío legislativo que enfrentará Javier Milei

El Banco Central, el grillete fiscal, capitales y seguros se suman a una fila donde hay proyectos frenados desde abril, como la reforma electoral.

Javier Milei anunció en cadena nacional un paquete de cuatro reformas estructurales —la Carta Orgánica del Banco Central, el "grillete fiscal", el mercado de capitales y el mercado de seguros— que ahora deberán atravesar el Congreso. El propio Presidente reconoció que el conjunto tiene "una secuencia legislativa", pero el escenario parlamentario que las espera está lejos de ser sencillo.

Un dato que no debería dejarse pasar es que Milei fundamentó una de sus reformas en la desconfianza hacia el cuerpo que debe sancionarla: "La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público", afirmó al explicar por qué el equilibrio fiscal necesita una ley y no la voluntad parlamentaria. Y recordó la pelea del año pasado "contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado".

El cierre del discurso, sin embargo, apostó por un tono más conciliador: "Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales".

Las mayorías que necesita cada reforma No todos los proyectos requieren el mismo esfuerzo. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA incorpora un mecanismo agravado para remover a las autoridades del organismo —dos tercios de ambas cámaras, según anunció Milei—, una exigencia que refleja el peso institucional que el Gobierno le atribuye al proyecto.

A eso se suma que el calendario ya tiene compromisos ineludibles: el Presupuesto Nacional, de envío obligatorio cada 15 de septiembre, y la Ley de Inocencia Fiscal II que el Ministerio de Economía terminó de ajustar tras las objeciones de los tributaristas.