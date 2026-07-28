Javier Milei pisa el acelerador: reformas, gobernadores y una jugada decisiva para llegar fuerte al 2027

El Gobierno definió una hoja de ruta para el segundo semestre con tres frentes : el Congreso, las provincias y el armado electoral. La mesa política oficialista deberá ordenar esas áreas sin descuidar la gestión económica, por lo que Javier Milei busca recuperar iniciativa después de los cambios dentro del Gabinete.

El frente legislativo incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el paquete Inocencia Fiscal II . El Ejecutivo también prepara nuevas medidas económicas y cambios en el sistema electoral. La Libertad Avanza necesita sumar votos de otros bloques para aprobar esas iniciativas. El oficialismo admite que su bancada no alcanza por sí sola para sacar adelante todo el programa.

El Ministerio de Justicia prepara una reforma que podría ingresar al Congreso antes de fin de año . La iniciativa prevé reducir de 12 a 8 los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto también propone crear al menos una unidad fiscal y un juzgado federal en cada provincia. El plan incluye el traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña y la eliminación de al menos 120 cargos nacionales.

El Banco Central de la República Argentina continúa con su política de acumulación de reservas internacionales.

El oficialismo también trabaja en una nueva ley para el Consejo de la Magistratura . El texto reduciría la cantidad de integrantes y apartaría a la Corte Suprema de la presidencia del organismo. El ministro de Justicia, Ezequiel Mahiques, sostuvo que un cuerpo más chico podría acelerar la selección de jueces. El funcionario afirmó que la integración del máximo tribunal no figura entre las prioridades inmediatas de Javier Milei.

Las provincias quedarían beneficiadas con la creación de juzgados y fiscalías dentro de sus territorios. El Gobierno buscaría, como contrapartida, apoyo para sus proyectos legislativos y electorales. La eliminación o suspensión de las PASO forma parte de las iniciativas que la Casa Rosada pretende discutir con los gobernadores.

Javier Milei con diputados y senadores en Balcarce 50

El Congreso acumula proyectos frenados

El Senado concentra varios expedientes que ya pasaron por Diputados. La Ley Hojarasca cuenta con dictamen y podría llegar al recinto el 6 de agosto, aunque su tratamiento compite con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reforma del Régimen de Zona Fría todavía no reúne los votos necesarios. El Súper RIGI tampoco inició su debate en comisiones después de una demora en su envío a la Cámara alta.

El proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada acumuló quince versiones desde la firma del dictamen. La reforma de la Ley de Tierras y las restricciones a la compra por parte de extranjeros generaron nuevos rechazos. El oficialismo ya enfrentó cuatro sesiones frustradas para tratar la iniciativa. Esa falta de acuerdos también podría alterar el calendario previsto para la Ley Hojarasca.

Respecto a la Cámara de Diputados: el Tratado de Patentes tiene dictamen y su avance está sujeto a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La ley del lobby atravesó tres reuniones informativas con críticas al proyecto oficial. La reforma electoral ni siquiera comenzó su tratamiento en comisiones, pese a que ocupa un lugar central en la estrategia de la Casa Rosada.