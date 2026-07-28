Qué significa la foto de Javier Milei con la titular del FMI en Casa Rosada

Javier Milei recibió este lunes a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, en la primera foto oficial entre ambos en Casa Rosada . Para el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Claudio Loser, la visita representa un fuerte respaldo institucional al rumbo económico del país y no debe interpretarse como una instancia de negociación.

Loser sostuvo en MDZ Club, por la 105.5 FM MDZ Radio, que "yo lo veo positivo" y explicó que "el director gerente no viaja a todos los países y no viaja en general a países donde tienen peleas". En ese sentido, remarcó que "cuando viaja, viaja de alguna manera como jefe de Estado" y que la presencia de Georgieva debe entenderse "no como una visita abierta de negociación, sino una visita de Estado a un país que el FMI considera está haciendo los deberes bien y que tiene que apoyarlo de alguna manera".

El exfuncionario señaló que, aunque durante la reunión con Milei y el gabinete pudieron abordarse cuestiones vinculadas con las pymes, los cambios estructurales o la simplificación burocrática, no cree que se hayan discutido aspectos puntuales de política monetaria. "No sé, no tengo información, pero no creo que haya habido una discusión de que hay que ajustar la tasa de interés o cosas así", afirmó.

Loser también se refirió a las declaraciones de Georgieva sobre la posibilidad de que Argentina no necesite nuevos préstamos del organismo . Según explicó, "eso no es, aunque de alguna manera pueda leerse, 'no te vamos a prestar más porque sos el deudor más grande del fondo', sino más bien decir 'no hace falta', porque el óptimo para el fondo, en términos de las relaciones con un país, es que no haya préstamo".

"Está diciendo que el Fondo seguramente no hace falta. Eso no quiere decir que va a ser así, pero es una impresión que ella tiene", agregó.

Respecto del desempeño de la economía argentina, consideró que el organismo observa una evolución favorable pese a las dificultades que atraviesa parte de la población. "La tasa de crecimiento en Argentina es muy superior al promedio de América Latina. Evidentemente hay un problema, pero hay una reacción", señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que "el fondo está preocupado" por la situación cotidiana de los sectores más afectados, aunque advirtió que "darle una inyección de algo para que funcione todo, al final termina arruinando el país, que es la historia que hemos tenido".

Ajuste, política y la visita a Vaca Muerta

Consultado sobre si el FMI tiene en cuenta el escenario electoral hacia 2027, Loser respondió que "evidentemente piensa algo, pero no es un tema central" y aclaró que "uno no se mete en política en forma fuerte". En cambio, explicó que el organismo "sí se mete en la política económica y lo que tiene las consecuencias para la política".

Sobre el ajuste impulsado por el Gobierno nacional, sostuvo que "el impacto adicional no va a ser muy fuerte" porque "el ajuste fiscal ocurrió". En esa línea, añadió: "No es que va a haber más ajuste fiscal".

Finalmente, interpretó la visita de Georgieva a Vaca Muerta como un mensaje tanto del Gobierno como del propio FMI. "Yo lo veo como un mensaje de Milei para decirle 'mirá, esto es de verdad, no es mentira'. Y de ella decir 'miren, argentinos, no solamente estamos detrás de un escritorio mirando papeles y discutiendo números y porcentajes, sino que nos interesa la economía real'". Además, destacó que "Vaca Muerta, a pesar de que en Argentina no se ve tan claro, es una joya para el resto del mundo".