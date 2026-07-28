Elecciones en Brasil: cómo impacta el apoyo de Milei a Flavio Bolsonaro en la pelea con Lula

Tras la visita de Javier Milei al candidato presidencial Flavio Bolsonaro, en Brasil se desató un escándalo diplomático con derivas judiciales. A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, conviene revisar el impacto de la visita del mandatario argentino.

Brasil no es un país más. Dentro de latinoamérica es el de mayor peso poblacional y solidez económica. En el marco de un continente que se disputa los giros (de derecha e izquierda) bajo la atenta mirada de Donald Trump, puede inclinar la balanza de manera determinante para el bloque de derecha.

Luiz Inácio Lula da Silva aventaja a su contrincante, el senador Flávio Bolsonaro, en la mayoría de los sondeos de opinión. Incluso, en los simulacros de segunda vuelta, el jefe de Estado brasileño se obtiendría un 47% de las intenciones de voto frente a un 43% del hijo de Jair Bolsonaro. Aunque es sabido que las encuestas deben ser leídas con reservas, todo indica un escenario de balotaje y una elección muy polarizada.

En este contexto, el sábado Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. AllÍ, insultó a Luiz Inácio Lula da Silva y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lo que desató un conflicto diplomático inexplicable.

Este domingo, el gobierno brasileño respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, en lo que representa la sanción diplomática más severa desde la llegada de Milei a Balcarce 50.

Javier Milei y Jair Bolsonaro: ¿Cortados por la misma tijera?

En medio del escándalo diplomático, las derivas judiciales y los insultos, MDZ consultó a Mauricio Santoro, politólogo y colaborador del Centro de Estudios Político-Estratégicos de la Armada brasileña.

¿El electorado duro de Flavio Bolsonaro encuentra en Milei un fenómeno similar? ¿Le sirve para reforzar su núcleo duro?

Sí, Milei es una referencia para el electorado de Flavio Bolsonaro, tanto por la agenda económica como por la cuestión política, de hostilidad hacia la izquierda. También es importante en un discurso de política exterior de la familia Bolsonaro, que resalta la ola conservadora en América del Sur y defiende el alineamiento de Brasil con Trump.

¿Está pensando Flavio Bolsonaro en ampliar su base electoral? Porque este tipo de actos parecen más una reafirmación identitaria que una búsqueda de expansión.

Flavio Bolsonaro está teniendo dificultades para forjar alianzas políticas, especialmente con los partidos centristas, que aún no han llegado a un acuerdo con él. Sin embargo, ha logrado obtener un importante apoyo electoral de grupos que rechazan con vehemencia a Lula y a la izquierda, como el sector financiero, y que votarán por Flavio Bolsonaro a pesar de las numerosas críticas que tienen hacia él y su familia.

¿Lula tiene más chances de apelar al Centrao?

En este momento, Lula es el favorito para ganar las elecciones. Es probable que llegue a acuerdos con el Centrão (bloque de centroderecha) antes de la votación de octubre.

¿Ves un escenario de balotaje? ¿O hay posibilidades de que Lula se imponga en primera vuelta?

Sí, es probable que haya una segunda vuelta. También existe la posibilidad de que Lula gane en la primera vuelta, pero eso no tendría precedentes en todas las elecciones en las que ha participado.