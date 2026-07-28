Argentina y Brasil: el negocio que no puede quedar atrapado en la pelea política entre Javier Milei y Lula da Silva

Argentina y Brasil tienen en sus manos el proyecto de infraestructura más importante de la región. Se trata de la idea de reversionar el Gasoducto Bolivia-Brasil (GASBOL) , conectándolo con el Gasoducto del Norte (Argentina-Brasil) , para que desde Vaca Muerta se le pueda exportar gas al sur brasileño. La intención consiste en aprovechar la fuerte caída de la producción boliviana para invertir el flujo histórico de los gasoductos y transformar a Bolivia de proveedor a país de tránsito del gas argentino .

La base de la propuesta implica que la reducción de las reservas y de la producción llevó a Bolivia a disminuir sus exportaciones tanto a Argentina como a Brasil, abriendo una oportunidad para que el gas de Vaca Muerta utilice esa misma infraestructura en sentido inverso. Es una gran oportunidad para Argentina, a partir de detentar por décadas hacia adelante el combustible necesario que necesita Brasil, a un precio conveniente para las partes, ya que se trataría simplemente de extraer en pozo el combustible y bombearlo hacia Brasil vía Bolivia. Sería un negocio para todas las partes.

Sin embargo, el proyecto requiere de una condición indispensable: el apoyo político de ambos gobiernos . Sin el aval del Poder Ejecutivo de ambos países, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva , la construcción de las obras finales del proyecto requiere créditos de organismos financieros internacionales, que solo con una propuesta seria y conjunta pueden concretarse. De ahí los cuestionamientos a la oportunidad de la andanada de insultos cruzados entre los dos mandatarios y sus gabinetes.

Más allá de este proyecto, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina cuando se considera el intercambio bilateral total ( exportaciones más importaciones ), una posición que mantiene desde la creación del Mercosur en 1991. Aunque China se consolidó como el principal proveedor de bienes importados por la Argentina y alterna con Brasil como destino de las exportaciones, el mercado brasileño sigue siendo el más importante para la industria argentina y el principal comprador de manufacturas de origen industrial .

El frío saludo de Javier Milei y Lula da Silva en la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

En el primer semestre de 2026, el comercio bilateral volvió a ubicarse al tope del ranking de socios comerciales:

Brasil recibió el 12,6% de las exportaciones argentinas, siendo el principal destino individual de las ventas externas.

de las exportaciones argentinas, siendo el principal destino individual de las ventas externas. El 21,5% de las importaciones argentinas provinieron de Brasil, solo por detrás de China ( 22,5% ).

de las importaciones argentinas provinieron de Brasil, solo por detrás de China ( ). El intercambio bilateral mantuvo un déficit para la Argentina de US$1.396 millones, reflejando el peso de las importaciones industriales provenientes del mercado brasileño.

Durante enero-junio de 2026, la Argentina exportó bienes por US$49.454 millones e importó por US$35.531 millones, con un superávit global de US$13.923 millones. Dentro de ese comercio, Brasil continuó siendo el principal socio por volumen de intercambio.

Brasil es el principal destino de las manufacturas industriales argentinas. Los productos más exportados incluyen automóviles y utilitarios, camiones y autopartes, trigo, gas natural, productos petroquímicos, plásticos, productos químicos, alimentos procesados y lácteos. A diferencia de China, que concentra compras de materias primas y productos agroindustriales, el mercado brasileño absorbe una elevada proporción de bienes con mayor valor agregado.

Por su parte, Brasil vende a Argentina vehículos terminados, autopartes, maquinaria, equipos eléctricos, productos siderúrgicos, insumos químicos y bienes de capital.

La fuerte integración productiva hace que numerosas industrias argentinas dependan de componentes fabricados en Brasil, especialmente el complejo automotor, que representa el corazón de la relación bilateral. De hecho, cerca del 60% de las exportaciones argentinas de vehículos tienen como destino Brasil.

Al mismo tiempo, Brasil es el principal proveedor de automóviles y autopartes para el mercado argentino. La producción funciona bajo un esquema de cadenas regionales de valor, con piezas que cruzan varias veces la frontera antes del ensamblado final. Por esa razón, la evolución de la economía brasileña tiene un impacto directo sobre el nivel de actividad industrial en Argentina.

Desde la creación del Mercosur en 1991, Brasil se convirtió en el principal socio económico argentino. El comercio bilateral pasó de menos de US$4.000 millones anuales a superar habitualmente los US$25.000-30.000 millones, con oscilaciones según el ciclo económico de ambos países. Además del intercambio comercial, ambos países mantienen una fuerte integración en industria automotriz, energía (electricidad y gas), siderurgia, petroquímica, maquinaria agrícola, alimentos e inversiones cruzadas.

Pese a las tensiones políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, la relación económica continúa siendo estratégica. Brasil representa un mercado difícil de reemplazar para las exportaciones industriales argentinas y un proveedor clave de insumos para la producción local, lo que explica que ambos países mantengan un intenso vínculo comercial, aun en contextos de desacuerdo diplomático.

No sería el mejor momento para iniciar una batalla política que derive en conflictos comerciales.