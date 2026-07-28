Denunciaron a Javier Milei en Brasil: Lula da Silva quiere saber quién pagó su viaje al acto bolsonarista

El oficialismo brasileño pide investigar quién pagó el viaje de Milei y cuestiona la condecoración que le dio Tarcísio de Freitas horas antes del acto.

Javier Milei fue denunciado por el Partidos de los Trabajadores de Lula da Silva.

El Partido de los Trabajadores (PT) presentó una denuncia contra Javier Milei en Brasil por su participación en la convención bolsonarista y puso el foco, sobre todo, en rastrear quién financió el viaje del mandatario argentino. La maniobra judicial se da en la antesala de las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 4 de octubre.

Según los firmantes, se busca determinar si el traslado se costeó con fondos propios, del Estado argentino, del Partido Liberal (PL) o de terceros permitirá "verificar la regularidad jurídica del costeo a la luz del ordenamiento electoral brasileño".

La ruta del dinero, el corazón de la denuncia El escrito deja abierta la puerta a un paso posterior: si se detectaran irregularidades en el origen de los fondos, los abogados que redactaron la presentación plantean que la Procuraduría General de la República podría activar mecanismos de cooperación jurídica internacional, "observando las normas diplomáticas aplicables y los instrumentos internacionales vigentes", según publicó La Nación.

La denuncia también cuestiona la Orden de Ipiranga —la máxima distinción del gobierno paulista— que el gobernador Tarcísio de Freitas le entregó a Milei horas antes de la convención. Para el PT, corresponde examinar si emplear una ceremonia oficial para amplificar un acto de campaña vulnera los principios de impersonalidad y moralidad administrativa que rigen la función pública.

El discurso que encendió la polémica El reclamo del oficialismo brasileño llega después de la intervención de Milei ante los militantes bolsonaristas reunidos en el estadio Pacaembú, donde el mandatario argentino calificó de "ladrón" y "presidiario" a Lula da Silva.