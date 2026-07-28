El vocero de Javier Milei dijo que "hay cada vez menos gente que no llega a fin de mes"

Adrián Ravier defendió sus dichos, tras la polémica por su cruce a las declaraciones de Lionel Messi. En qué se basó el funcionario.

El vocero de Javier MIlei, Adrián Ravier, aseguró que “hay cada vez menos gente que no llega a fin de mes” y buscó respaldar sus declaraciones tras aquella polémica por su cruce a los dichos de Lionel Messi, que le había dedicado un triunfo de la Selección a los argentinos que tenían problemas con sus ingresos mensuales.

Sus afirmaciones se dieron en una conferencia de prensa realizada este martes, ámbito donde le consultaron sobre el presente del nivel adquisitivo de la población.

“Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023, con respecto a 2017 que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Mauricio Macri o si uno compara con algún momento en el que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad y de ingresos entonces hoy estamos un poquito abajo y ese es el cuestionamiento. Pero se olvidan que estábamos en un pozo del cual salimos”, planteó el funcionario.

“Yo creo que la Argentina logró salir del pozo, logró recuperar los ingresos. Por supuesto que en el escenario preelectoral cuando hubo mucho ruido antes de la elección de octubre 2025, la Argentina tuvo un parate en esa recuperación que duró unos meses pero desde marzo en adelante de este año y especialmente a partir del último dato de IPC en 1.9 que logramos romper el 2%. Esperamos que las mejoras salariales promedio superen el IPC y el salario real empieza a mejorar”, analizó.

"Siempre ha habido argentinos que no llegan a fin de mes" Para el economista, es falso que “todos los argentinos no llegan a fin de mes”. “Eso no es cierto. Ahora, claramente, en toda la historia argentina siempre ha habido argentinos que no llegan a fin de mes. Hacemos todo este trabajo que describimos cada martes, transformando la Argentina, para que la cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes cada vez sea menor”, señaló.