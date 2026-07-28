Javier Milei se abraza al triunfo de Keiko Fujimori y se reunió con la nueva presidenta de Perú antes de su asunción

La llegada de nuevos gobiernos afines entusiasma al oficialismo, que evalúa una alianza regional en medio de la tensión con Brasil.

Javier Milei se fotografió junto a Keiko Fujimori durante la jornada de asunción de la mandataria peruana en un encuentro realizado en el Palacio de Torre Tagle, en Lima. Así inauguró el primer contacto bilateral entre ambos dirigentes tras el cambio de gobierno en Perú. La Casa Rosada aprovechó la visita para exhibir su cercanía con una administración que comparte parte de su orientación política.

La delegación argentina estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores designado por Fujimori, participó por el lado peruano. Las autoridades analizaron la relación entre los dos países y repasaron áreas de posible cooperación estatal. La Cancillería de Perú informó que la agenda incluyó economía, seguridad, ciencia, tecnología e innovación.

La toma de mando reunió además a varios presidentes de América Latina. La lista de asistentes incluyó a Santiago Peña, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Rodrigo Paz, Yamandú Orsi, José Antonio Kast y Nasry Asfura.

Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori X Una luz en la región El triunfo de Fujimori alimentó las expectativas del Gobierno argentino sobre una nueva distribución ideológica en América Latina. La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia sumó otro presidente cercano al universo político que reivindica Milei. El oficialismo considera que ese escenario podría darle mayor respaldo dentro de los debates regionales. Funcionarios nacionales analizan la posibilidad de reunir a las administraciones afines en un espacio común.

Javier Milei se presenta como uno de los dirigentes que impulsaron el avance del liberalismo en la región. La llegada de aliados en Perú y Colombia le ofrece una plataforma política que no tenía durante el comienzo de su mandato. La ceremonia peruana funcionó como escenario para reforzar esa estrategia.