El vocero dijo que Javier Milei "va a seguir" confrontando con Lula y confía en que "no impactará diplomáticamente"

El vocero presidencial, Adrián Ravier , respaldó este martes las descalificaciones de Javier Milei contra su homólogo brasileño, Lula da Silva , y lo atribuyó a “insultos” mutuos y a una “discusión ideológica que no tiene que impactar diplomáticamente”.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que “está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados”. “Creo que son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero, por lo menos, la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, expresó el portavoz.

“Son diferencias que hay claramente en el control mandatario. En el caso de Javier Milei es un presidente líder del movimiento que trata de llevar adelante ideas pro mercado. Los Bolsonaro son amigos y colegas en esta idea. Lula se enfrenta a esta idea. Y las diferencias están claras y son parte de una cuestión ideológica y no creemos que va a impactar diplomáticamente.

“No es no es la intención que esto afecte en las relaciones comerciales, entre dos pueblos humanos que comercian, y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales, algo que se puede ver en los números, la existencia del Mercosur y la historia de ambos países”, agregó el sucesor de Manuel Adorni.

Qué había dicho Milei sobre Lula

El presidente apuntó el sábado contra su par de Brasil durante un acto en San Pablo en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el mandatario sostuvo: "Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo kuka, acá en Brasil tienen el riesgo Lula". Luego redobló las críticas y lanzó: "No dejen que vuelva el ladrón. No dejen que vuelva el presidiario".

Milei también calificó al gobierno de Lula como una amenaza para Brasil y cuestionó el rumbo político del país vecino. "El camino al socialismo es siempre el camino al totalitarismo" y afirmó que "Brasil todavía está a tiempo de evitarlo". En ese contexto, pidió respaldar al candidato del bolsonarismo al asegurar: "Confiamos en vos, Flávio, para parar a la basura socialista".

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del gobierno brasileño y profundizaron la crisis diplomática entre ambos países. La Cancillería de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia para exigir explicaciones por los dichos del Presidente, considerados "graves e inaceptables".