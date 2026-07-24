La agenda de Milei en el Congreso: qué proyectos avanzan, cuáles se frenaron y qué falta enviar

Al Congreso le espera una agenda cargada apenas termine el receso invernal. Aunque el grueso de los temas se concentra hoy en el Senado, la Cámara de Diputados también tendrá tarea pesada en el segundo semestre.

El mapa de proyectos muestra un embudo: algunos aguardan sanción definitiva en la cámara revisora, otros tienen dictamen pero no llegaron al recinto, y varios —como la reforma electoral, una de las prioridades de la Casa Rosada— ni siquiera empezaron a discutirse en comisiones.

En la primera mitad de 2026, la Cámara baja aprobó tres piezas centrales del paquete oficial. Hablamos de la Ley Hojarasca, la modificación del Régimen de Zona Fría y el Súper RIGI.

La Hojarasca —que deroga unas 60 normas que la administración libertaria considera obsoletas— ya tiene dictamen firmado en el Senado y su tratamiento en el recinto está previsto para el 6 de agosto.

Pero esa fecha se fijó antes de que se cayera, por cuarta vez, la sesión por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la otra apuesta del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Como el oficialismo y sus aliados habían pactado no tratar ambas leyes juntas, y ahora el Gobierno empuja para discutir inviolabilidad el 6, está por verse si la Hojarasca se posterga.

Zona Fría, que modifica el esquema de subsidios al gas en provincias de bajas temperaturas, tuvo una aprobación exprés en Diputados, pero en el Senado no reúne los votos y ni siquiera se puso a consideración en comisiones.

El Súper RIGI —la versión recargada del régimen de incentivos, orientada a inversiones millonarias en industrias aún no radicadas en el país, con eje en la inteligencia artificial— sufrió una demora de casi tres semanas en su giro a la Cámara alta y tampoco arrancó su debate en comisiones. Fue enviado a Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, todas presididas por La Libertad Avanza.

Con dictamen, pero sin recinto

En este casillero aparecen dos iniciativas. Una es la ya mencionada inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, que desde la firma del despacho acumuló quince versiones con modificaciones y suma rechazos crecientes por la reforma de la Ley de Tierras y los límites a la compra por parte de extranjeros.

La otra es el Tratado de Patentes en Diputados que, si bien no fue enviado por el Ejecutivo —se recuperó una media sanción de 1998—, es impulsado a raíz del acuerdo comercial con Estados Unidos. Su avance quedó demorado por las negociaciones arancelarias con Washington.

En comisiones, todavía sin dictamen

Un tercer lote se debatió en reuniones de comisión pero no logró despacho. En el Senado están la reforma de la Ley de Salud Mental, que tuvo encuentros informativos concurridos, y la nueva Ley General de Sociedades, con apenas una reunión a la que asistieron funcionarios.

En Diputados, el Gobierno presentó además un proyecto de régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses —la llamada ley del lobby—, que atravesó tres reuniones informativas cargadas de críticas al texto oficial y quedaría relegado a un segundo plano.

Lo que viene: Presupuesto, Inocencia Fiscal II y el "shutdown"

El calendario suma, además, los proyectos por presentarse. Al Presupuesto Nacional, de envío obligatorio cada 15 de septiembre, el Gobierno le agregará iniciativas de la cartera económica: la Ley de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y un "shutdown" adaptado a la Argentina, según prometió el presidente Javier Milei.

También trascendió un amplio "paquete desregulador" a cargo de Sturzenegger, con temas derivados de la Ley Bases original y otros nuevos que ya anticipan polémica.