La reacción de Yuyito González ante la supuesta reconciliación de Javier Milei con Fátima Flórez

Desde LAM fueron a buscar la palabra de Yuyito González luego de los rumores y la actitud de la conductora fue contundente.

Ángel de Brito confirmó en LAM que Fátima Flórez y Javier Milei se habrían reconciliado tras la separación sorpresiva. El conductor de LAM dio todos los detalles y el rumor creció luego de que ella estuvo en Perú durante la asunción de Fujimori, a la que también asistió el presidente.

Fátima rompió el silencio ante esta versión que la unió nuevamente al mandatario y dijo que "saben que estoy trabajando a full y que no tengo tiempo en este momento; sería imposible tener algún amorío con alguien".

Desde el programa de canal América fueron a buscar a Yuyito González tras lo ocurrido y la reacción fue contundente: "Lo tengo aclaradísimo, no voy a hablar de ese tema", expresó ante la cronista de LAM.

La reacción de Yuyito González tras la supuesta reconciliación de Fátima con Javier Milei Posteriormente, compartieron un fragmento donde la conductora habló en su programa: "Ayer mandé a periodistas y colegas que me preguntaban que no voy a parar para responder sobre la vida privada de Milei. No es nada contra los colegas".