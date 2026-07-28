Tomás Dente apuntó contra Verónica Llinás tras su fuerte discurso en los Premios Pinti

Tomás Dente opinó fuertemente sobre el discurso de la actriz quien ganó el premio a mejor actriz de comedia.

Los Premios Pinti celebraron la primera edición el día lunes en el Teatro Colón. Esto fue organizado para premiar a las figuras del teatro comercial argentino en una ceremonia organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales.

Verónica Llinás, actriz de gran trayectoria, fue la ganadora en la terna a Mejor Actriz de Comedia y fue tajante con su discurso: "Gracias a Adet por inventar este premio que viene a dar aire, luz y alegría al panorama teatral... Le dedico este premio a mis colegas porque últimamente en este país hay pocas cosas de las que orgullecerse y una de ellas es el teatro".

Tomás Dente se hizo eco de estas declaraciones y sorprendió a todos con su opinión: "A Verónica Llinás, que llora miseria y tiene derecho a hacerlo, le quiero informar que hace 2 años que su obra de teatro es absolutamente taquillera y que le va bárbaro".

Tomás Dente contra Verónica Llinás tras los Premios Pinti "Quiero contarte, Verónica, que en tu teatro las políticas son de no descuento. Un jubilado tiene que pagar la totalidad de la entrada porque no tiene descuento", expresó el periodista en su ciclo de Net TV.