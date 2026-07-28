La curiosa frase de Norberto Marcos tras los rumores de regreso de Fátima Flórez y Javier Milei: "Estamos a tiempo"

Mientras la humorista se encuentra en Perú, su expareja durante más de 20 años habló de la supuesta reconciliación con el presidente: los detalles.

La posible reconciliación entre Fátima Flórez y Javier Milei volvió a ser tema de la pantalla chica. Quien no le esquivó al tema fue Norberto Marcos, el hombre que acompañó a la humorista durante más de dos décadas, en lo personal y en lo profesional. Recientemente, el productor dejó varias frases y analizó a el vínculo entre la artista y el mandatario.

Consultado sobre cómo tomó las nuevas versiones que vinculan otra vez a Fátima con el líder libertario, Norberto se mostró cauteloso pero afilado: “Hay tantas noticias que uno ya no sabe qué es cierto y qué no. Lo tomo así hasta que no esté confirmado por los protagonistas”. Lejos de negar el romance que sacudió al país, disparó una duda letal sobre esta nueva ola de rumores: “La relación indudablemente existió en su momento. Lo que no sé es si esto es simplemente ventaja de publicidad o una buena noticia”.

Sobre la posible reconciliación: "Ventaja" Al momento de analizar los inicios del noviazgo, el productor no se guardó nada. Ante la pregunta de si hubo amor genuino o conveniencia, su respuesta fue contundente: “Hubo un poco de todo”. Y, con mucha agudeza, tiró un palito sobre los tiempos políticos: “A veces llama la atención que siempre se den estas posibilidades de pareja cuando están llegando las elecciones”.

A la hora de poner en la balanza quién le sacó más provecho a la explosión mediática de la pareja, Norberto no dudó un segundo y aseguró que el mayor beneficiado fue "indudablemente Milei". En su visión como histórico productor de la actriz, mezclar el arte con la política le jugó en contra a Fátima: “Ella tenía todo el público a su favor. Lo que pasa siempre con el artista que se mete en política es que el público un poco se divide”.

La frase que dejó abierta una puerta: "A tiempo" La pareja se rompió en 2023. Archivo MDZ Mientras Fátima se encuentra en Perú, alejada del ruido mediático porteño, el conflicto económico con quien fue su mano derecha durante 20 años sigue su curso en Tribunales. Según detalló Norberto, la división de bienes aún está lejos de resolverse por la vía diplomática.