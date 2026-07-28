Benjamín Vicuña subió un conmovedor video por el cumpleaños de su hijo con la China Suárez: "¿Un niño feliz?"

Amancio cumplió 6 años. El actor enterneció a sus seguidores con un emotivo mensaje y un video inédito junto a su hijo menor para celebrar su cumpleaños.

Benjamín Vicuña volvió a demostrar que sus hijos son su gran debilidad. En las últimas horas, el actor acudió a sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 6 de Amancio, y lo hizo con una publicación que rápidamente derritió de amor a todos sus seguidores.

Para acompañar sus palabras, el actor eligió un video súper espontáneo grabado desde el auto, donde se los ve compartiendo un hermoso ida y vuelta. En las imágenes queda en evidencia la conexión y complicidad que tienen: Amancio, a pura frescura, juega a taparle los ojos a su papá, le da tiernos besos en el cachete, hace caras divertidas a la cámara. Un retrato perfecto de la relación padre e hijo, pese a las distancias actuales.

El video de Vicuña con Amancio Un día antes de su cumpleaños y con música de fondo, el actor chileno expresó frente a cámara: "¿Eres un niño feliz?". Seguido de aquella pregunta, afirmó su eterno cariño por el niño: "Sabés que te amo con toda mi alma".

Junto a este clip, Vicuña sacó a relucir su lado más sensible y le dedicó unas sentidas palabras al cumpleañero: "Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado", arrancó escribiendo en el pie de la publicación.

"Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio", cerró el emotivo mensaje, dejando en claro lo mucho que disfruta de verlo crecer.