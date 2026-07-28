Benjamín Vicuña subió un conmovedor video por el cumpleaños de su hijo con la China Suárez: "¿Un niño feliz?"
Amancio cumplió 6 años. El actor enterneció a sus seguidores con un emotivo mensaje y un video inédito junto a su hijo menor para celebrar su cumpleaños.
Benjamín Vicuña volvió a demostrar que sus hijos son su gran debilidad. En las últimas horas, el actor acudió a sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 6 de Amancio, y lo hizo con una publicación que rápidamente derritió de amor a todos sus seguidores.
Para acompañar sus palabras, el actor eligió un video súper espontáneo grabado desde el auto, donde se los ve compartiendo un hermoso ida y vuelta. En las imágenes queda en evidencia la conexión y complicidad que tienen: Amancio, a pura frescura, juega a taparle los ojos a su papá, le da tiernos besos en el cachete, hace caras divertidas a la cámara. Un retrato perfecto de la relación padre e hijo, pese a las distancias actuales.
El video de Vicuña con Amancio
Un día antes de su cumpleaños y con música de fondo, el actor chileno expresó frente a cámara: "¿Eres un niño feliz?". Seguido de aquella pregunta, afirmó su eterno cariño por el niño: "Sabés que te amo con toda mi alma".
Junto a este clip, Vicuña sacó a relucir su lado más sensible y le dedicó unas sentidas palabras al cumpleañero: "Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado", arrancó escribiendo en el pie de la publicación.
"Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio", cerró el emotivo mensaje, dejando en claro lo mucho que disfruta de verlo crecer.
Pero la publicación no solo se llenó de reacciones de sus fanáticos, sino que también contó con un comentario muy especial por parte del clan familiar. Bautista Vicuña, hermano mayor de Amancio, no quiso quedarse afuera de los saludos. "Cada vez más parecido a mi yo de niño", lanzó el adolescente en el posteo.