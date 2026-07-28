Sabrina Rojas apuntó contra Florencia Vigna luego de que habló sobre la infidelidad de Luciano Castro

Florencia Vigna habló sobre el momento en el que se enteró de la infidelidad y Sabrina Rojas lanzó un picante comentario.

Florencia Vigna sorprendió en los últimos días al hablar sobre la relación y separación con Luciano Castro. La artista decidió sacar a la luz detalles no conocidos sobre cómo fue el momento en el que descubrió la infidelidad y Sabrina Rojas no dudó en opinar.

“A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina. Fue muy viral, sí”, expresó al iniciar su relato en una entrevista que realizó en un programa de streaming de México y, por supuesto, que los sorprendió.

"Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel", contó Florencia Vigna.

El comentario de Sabrina Rojas tras las declaraciones de Florencia Vigna Sabrina Rojas decidió opinar al respecto y fue tajante: "Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual, yo igual la quiero, la adoro, le mandamos un beso".