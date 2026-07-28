"Lo odiaba con todo mi ser": Flor Vigna sacó a la luz su peor experiencia laboral y destrozó a un ex compañero

Sin nombrarlo directamente pero con claras referencias, la bailarina reflotó la tensa convivencia que mantuvo con el actor en la ficción.

La artista hizo fuertes revelaciones a pocas horas de su debut en la pantalla. / Captura streaming

Flor Vigna comenzó una nueva etapa profesional al incorporarse como participante de La Casa de los Famosos México. En sus primeras horas dentro del reality show, la bailarina no tardó en generar revuelo al repasar distintos pasajes de su carrera artística en la Argentina.

El compañero más odiado de Flor Vigna Las imágenes difundidas por el programa LAM mostraron una conversación en la que la influencer apuntó con dureza contra Nicolás Cabré, con quien compartió el elenco principal de la tira Mi hermano es un clon entre 2018 y 2019.

Aunque decidió no pronunciar su nombre de forma explícita, los detalles que aportó no dejaron lugar a dudas sobre el destinatario. “En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, relató ante sus compañeras.

La influencer recordó la incomodidad que sufrió al compartir el rol estelar con el actor. Archivo La cantante profundizó su testimonio y expuso los motivos del profundo malestar que sentía al momento de trabajar en el set. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, rememoró.

La bailarina analizó su conducta del pasado y admitió haberse sentido intimidada al inicio de su carrera. Archivo En ese mismo sentido, la joven hizo un balance sobre cómo manejó la situación en aquel entonces. “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”, cerró.