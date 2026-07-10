"A quien se lo merezca": Flor Vigna prendió fuego todo con una osada sesión de fotos para celebrar a la Selección Argentina

Tras la clasificación del conjunto albiceleste, la bailarina sorprendió a sus fanáticos con fotos exclusivas y una invitación directa.

Vigna utilizó sus canales oficiales de comunicación para difundir un beneficio especial destinado a sus suscriptores. / X @flor_vigna

La victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones de todo tipo en el ambiente artístico. En esta oportunidad, Flor Vigna decidió sumarse a los festejos populares con un llamativo despliegue visual en sus plataformas digitales, diseñado especialmente para interactuar con su comunidad de seguidores.

Las osadas fotos de Flor Vigna tras el triunfo de la Selección Argentina A través de un mensaje en su cuenta de X, la bailarina aprovechó la euforia generalizada para lanzar una atractiva propuesta vinculada al material exclusivo que produce de forma habitual. La publicación capturó la atención de los usuarios de manera inmediata tras el pitazo final del partido.

Flor Vigna combinó la pasión futbolística con una producción fotográfica destinada a sus plataformas exclusivas. X @flor_vigna “Cómo ganó Argentina, para festejar voy a estar mandando contenido especial a quien se lo merezca durante toda esta noche. Te espero en el link”, detalló la mediática, acompañando sus palabras con un enlace directo hacia su perfil de contenido para adultos.

La bailarina lució una camiseta del seleccionado nacional confeccionada con apliques de brillos para la ocasión. X @flor_vigna La iniciativa estuvo acompañada por dos fotografías donde Vigna posó con indumentaria inspirada en los colores nacionales. En la primera de las imágenes lució un corpiño celeste y blanco, mientras que en la segunda postal optó por una camiseta de la Selección Argentina intervenida con detalles en brillos.