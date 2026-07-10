Antonela Roccuzzo recibió un masivo ataque tras el partido de la Selección argentina contra Egipto: las imágenes
En medio de la alegría por el pase a cuartos de final, el entorno de Lionel Messi quedó en el centro de una inesperada polémica virtual.
La histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones, aunque esta vez en el plano digital. Mientras en el país se celebró la muestra de superación del plantel comandado por Lionel Scaloni, un sector de la hinchada rival reaccionó con indignación y centró sus reclamos en un objetivo inesperado: Antonela Roccuzzo.
El Instagram de Anto Roccuzzo en llamas tras la victoria albiceleste
El perfil de Instagram de la rosarina se convirtió en las últimas horas en el blanco de una catarata de comentarios agresivos y coordinados. Los mensajes provinieron de aficionados del equipo africano, fanáticos de Cristiano Ronaldo y seguidores del Real Madrid, quienes utilizaron la plataforma para descargar su frustración por la eliminación.
Los críticos argumentaron la existencia de un presunto acto de injusticia y una supuesta complicidad de Lionel Messi con las autoridades de los Estados Unidos, Donald Trump, la FIFA y Gianni Infantino. Estas teorías conspirativas cobraron fuerza en el entorno virtual, ignorando por completo que el desarrollo del juego estuvo respaldado por el arbitraje y la tecnología de última generación del VAR.
Si bien los cuestionamientos hacia las figuras deportivas suelen ser habituales en instancias decisivas, llamó la atención la agresividad volcada hacia la empresaria. Roccuzzo, quien se limitó a alentar desde la tribuna junto a sus hijos, terminó pagando el costo de las pasiones futbolísticas ajenas.
Hasta el momento, la esposa del capitán argentino prefirió mantener el silencio y no responder a las delirantes acusaciones. De esta manera, los festejos por el pase a los cuartos de final sumaron un condimento agridulce debido a la intolerancia de las comunidades digitales.