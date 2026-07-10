Antonela Roccuzzo recibió un masivo ataque tras el partido de la Selección argentina contra Egipto: las imágenes

En medio de la alegría por el pase a cuartos de final, el entorno de Lionel Messi quedó en el centro de una inesperada polémica virtual.

Las publicaciones más recientes de la rosarina se colmaron de críticas provenientes. / Instagram @antonelaroccuzzo

La histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones, aunque esta vez en el plano digital. Mientras en el país se celebró la muestra de superación del plantel comandado por Lionel Scaloni, un sector de la hinchada rival reaccionó con indignación y centró sus reclamos en un objetivo inesperado: Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo sufrió el hostigamiento de miles de usuarios en su cuenta oficial tras el final del partido en Atlanta. Instagram @antonelaroccuzzo El Instagram de Anto Roccuzzo en llamas tras la victoria albiceleste El perfil de Instagram de la rosarina se convirtió en las últimas horas en el blanco de una catarata de comentarios agresivos y coordinados. Los mensajes provinieron de aficionados del equipo africano, fanáticos de Cristiano Ronaldo y seguidores del Real Madrid, quienes utilizaron la plataforma para descargar su frustración por la eliminación.

La validación tecnológica de las jugadas polémicas no bastó para calmar el malestar de los simpatizantes rivales. Instagram @antonelaroccuzzo Los críticos argumentaron la existencia de un presunto acto de injusticia y una supuesta complicidad de Lionel Messi con las autoridades de los Estados Unidos, Donald Trump, la FIFA y Gianni Infantino. Estas teorías conspirativas cobraron fuerza en el entorno virtual, ignorando por completo que el desarrollo del juego estuvo respaldado por el arbitraje y la tecnología de última generación del VAR.

El capitán argentino y su círculo íntimo quedaron envueltos en insólitas versiones que circularon con fuerza en la web. Instagram @antonelaroccuzzo Si bien los cuestionamientos hacia las figuras deportivas suelen ser habituales en instancias decisivas, llamó la atención la agresividad volcada hacia la empresaria. Roccuzzo, quien se limitó a alentar desde la tribuna junto a sus hijos, terminó pagando el costo de las pasiones futbolísticas ajenas.