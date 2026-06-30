Evangelina Anderson al rojo vivo: las fotos de la modelo en bikini ínfima desde el calor de Marbella

Instalada en el verano del viejo continente, la modelo captó las miradas de sus fanáticos al posar con un jugado diseño desde un inflable premium.

Las postales veraniegas de la rubia despiertan miles de interacciones. / Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus millones de seguidores en las plataformas digitales. Instalada en Europa para disfrutar de la temporada veraniega, la modelo compartió una serie de publicaciones desde la Costa del Sol que despertaron reacciones inmediatas en su perfil de Instagram.

Evangelina Anderson posó desde un llamativo inflable con un diseño de leopardo que es tendencia internacional. Instagram @evangelinaanderson Para una tarde de pileta y descanso, la influencer optó por un traje de baño de dos piezas con un clásico estampado animal print de leopardo. El diseño seleccionado cuenta con un corpiño triangular tradicional de breteles finos y una bombacha colaless de tiro alto con tiras regulables en los laterales.

La modelo cuidó los detalles de su estilismo al optar por un maquillaje sutil y un peinado lacio natural para el agua. Instagram @evangelinaanderson La modelo posó para la cámara recostada sobre un inflable gigante con forma de cisne blanco y corona dorada, cuidando cada aspecto de su apariencia. Para la ocasión, Evangelina lució el cabello lacio y suelto en tono rubio caramelo, acompañado por un maquillaje sutil y natural que destacó sus pestañas.

Los mejores outfits para el veraño europeo con los que posó Evangelina Anderson Las elecciones de vestuario de la bailarina generaron un gran ida y vuelta con sus fanáticos desde su llegada al viejo continente. En sus primeras horas en Andalucía, ya había marcado el terreno estilístico al posar con un bikini de color rojo vibrante y gafas de sol oscuras.