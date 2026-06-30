La conmovedora carta que un excompañero de CQC le dedicó a Ernestina Pais tras su muerte

El exintegrante de CQC rompió el silencio en la radio y conmovió a todos al leer un profundo texto dedicado a su excompañera, tras su triste partida.

La muerte de Ernestina Pais sigue generando una profunda conmoción entre quienes compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional. En las últimas horas, uno de los homenajes más sentidos llegó de la mano de Gonzalo Rodríguez, quien le dedicó una emotiva carta al aire de Rock & Pop para despedir a la conductora.

En el programa, el periodista explicó por qué había decidido recordarla de esa manera. "Bueno, ustedes saben, este fin de semana tuvimos la triste noticia de la muerte de Ernestina Pais, una compañera de vida, de laburo, de esas personas que hacen que la sigas recordando por toda la vida", expresó el periodista. Y agregó: "Por eso le escribí una cartita, me llamaron de muchos canales, de radios para recordarla y me pareció lindo poder escribir una carta".

Esta fue la carta que Gonzalo Rodríguez le dedicó a Ernestina Pais Fue entonces cuando la exfigura de CQC compartió un texto cargado de emoción en el que reflexionó sobre el impacto que tuvo la partida de la conductora: "Hay noticias que uno cuenta, hay noticias que de golpe dejan de ser noticias porque ya no hablan de alguien. Hablan de tu vida, hablan de los pasillos que compartiste, de las charlas, de las risas, de las discusiones, de esos días que en ese momento parecían comunes y que de golpe entendés que eran irrepetibles. Y ahí aparece esa frase hecha que tantas veces repetimos sin pensarla demasiado. La vida cambia en un segundo hasta que un día deja de ser una frase y pasa y duele y te llena de angustia".

Más adelante, recordó la personalidad de Ernestina y la huella que dejó en quienes la conocieron: "Ernestina entraba y desordenaba todo, las conversaciones, las ideas, las energías, te metía en un lindo quilombo de esos que te obligan a salir de la comodidad. Entonces, entendés que hay personas que no dejan silencio cuando se van, dejan movimiento y más de ella con ese bozarrón, ¿no? Silencios que te obligan a revisar tu propia vida, a llamar a quien hace mucho que no llamas, a abrazar un poquito más fuerte, a postergar un poco menos, porque la muerte, aunque nos cueste decir la palabra, tiene esa pu** costumbre de recordarnos que el tiempo no avisa".