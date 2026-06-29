Salieron a la luz los detalles de la última charla que mantuvo Ernestina Pais antes del fatal desenlace: "Estaba..."

Una colega de Ernestina Pais rompió el silencio este lunes en La mañana con Moria y reveló cuáles eran los proyectos que tenía la periodista.

El fallecimiento de Ernestina Pais sigue generando un profundo impacto entre quienes compartieron distintos momentos de su vida. Una de las personas más afectadas fue Valentina Salezzi, quien reveló que mantuvo una conversación con la periodista apenas 25 minutos antes del trágico accidente que terminó con su vida.

Durante su participación en La Mañana con Moria, la panelista recordó cómo se forjó el vínculo entre ambas. "Yo tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernest, de haber compartido una temporada y haber estado codo a codo. Después viví muy cerca de ella y así fuimos construyendo una amistad", contó la periodista.

Esto fue lo que contó Valentina Salezzi en La mañana con Moria sobre Ernestina Pais Con la voz entrecortada, también contó que aún no logra asimilar lo ocurrido: "Yo hablé con ella 25 minutos antes de que muriera y estoy en shock todavía". Luego, la influencer recordó el último intercambio que tuvieron: "Le compartí una noticia linda sobre mí y se puso contenta porque así era ella, era una muy buena mina".

Más adelante, Salezzi desmintió las versiones que comenzaron a circular tras la muerte de Ernestina y que relacionaban el accidente con su pasado de adicciones. Según explicó, la conductora atravesaba un momento completamente distinto y tenía varios proyectos personales en marcha.

En marzo, Ernestina Pais sufrió un accidente de tránsito que la afectó profundamente. Instagram @ernepais "Estaba organizando un viaje con Beni para irse a Europa. Yo la estaba ayudando a organizarlo. Tenía muchas ganas de sanar, de salir adelante y lo estaba haciendo", reveló sobre los planes que Ernestina Pais preparaba junto a su hijo, Benicio.