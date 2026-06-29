Polémica por la repudiable actitud de un periodista tras la muerte de Ernestina Pais: "Te lo metiste en el or..."

Tras la trágica muerte de Ernestina Pais, un periodista cruzó el límite y desató la furia en las redes sociales.

La muerte de Ernestina Pais ha conmocionado a todo el país. Fue durante la noche del viernes 26 de junio cuando se confirmó el fallecimiento de la periodista, quien perdió la vida en un trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.

Desde ese momento, colegas, amigos y seguidores de la conductora la despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. Sin embargo, en medio del dolor, una publicación de un periodista generó una fuerte polémica.

El país llora la muerte de la comunicadora. Polémica por la difusión de datos del velorio de Ernestina Pais El comunicador Fede Flowers compartió en su cuenta de X una imagen con detalles del velorio de Pais. La difusión de esa información, que muchos consideraron un asunto íntimo y familiar, provocó una ola de críticas.

Entre quienes cuestionaron la publicación estuvo la actriz Malena Pichot, que no ocultó su enojo y le respondió de manera contundente: "Sos un hijo de pu...".