Ernestina Pais y la profunda reflexión sobre su vida que dejó en una de sus últimas entrevistas
El recuerdo de un mano a mano con Darian "Rulo" Schijman donde la periodista se mostró auténtica y dejó un mensaje de superación
La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo. La reconocida conductora falleció este viernes a los 52 años tras un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, en el ramal Tren de la Costa de la Línea Mitre.
El hecho se produjo alrededor de las 19.40 h en el cruce de Roque Sáenz Peña. Según las primeras informaciones, el automóvil Honda City que conducía fue embestido por una formación ferroviaria cuando intentaba atravesar las vías.
La noticia de su fallecimiento cobra un significado aún más conmovedor al recordar una de sus últimas entrevistas, concedida en febrero de este año a Darian "Rulo" Schijman para Infobae. Allí, la periodista habló con una sinceridad absoluta sobre su recuperación del alcoholismo y el proceso que atravesaba luego de haber permanecido más de seis meses internada.
"Estoy muy bien porque estoy en tratamiento. Eso no quiere decir que esté perfecta, que me levante todos los días feliz. Estoy a salvo. Yo digo que uno está bien cuando está en tratamiento, todo lo demás es peligroso", aseguró la comunicadora en ese entonces.
En ese mismo diálogo explicó cómo el consumo se había instalado en su vida hasta convertirse en una adicción: "Una cosa es el consumo cotidiano y otra es tomar para tapar algún dolor. El concepto es completamente distinto". También dejó una de las reflexiones más duras de la entrevista al advertir: "El fondo último es la muerte. El alcoholismo y las adicciones son enfermedades mortales, y no heroicamente mortales. Son tristes, en soledad y muchas veces por accidentes domésticos. El borracho se muere: cruzando mal la calle, cayéndose de una escalera...".
Además, la conductora recordó que durante mucho tiempo no fue plenamente consciente de las consecuencias y destacó el apoyo que recibió para salir adelante. "La recuperación es un trabajo muy grande porque sos adicto y tenés que trabajar sobre algo que está en todos lados. Pero hoy tengo herramientas", afirmó Pais. También confesó que el momento más doloroso no fue la repercusión mediática, sino la vergüenza que sentía frente a su hijo: "Para mí la vergüenza no era ante la gente, para mí la vergüenza era ante mi hijo".