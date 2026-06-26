Ernestina Pais y la profunda reflexión sobre su vida que dejó en una de sus últimas entrevistas

El recuerdo de un mano a mano con Darian "Rulo" Schijman donde la periodista se mostró auténtica y dejó un mensaje de superación

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo. La reconocida conductora falleció este viernes a los 52 años tras un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, en el ramal Tren de la Costa de la Línea Mitre.

El hecho se produjo alrededor de las 19.40 h en el cruce de Roque Sáenz Peña. Según las primeras informaciones, el automóvil Honda City que conducía fue embestido por una formación ferroviaria cuando intentaba atravesar las vías.

La comunicadora falleció en un accidente. La noticia de su fallecimiento cobra un significado aún más conmovedor al recordar una de sus últimas entrevistas, concedida en febrero de este año a Darian "Rulo" Schijman para Infobae. Allí, la periodista habló con una sinceridad absoluta sobre su recuperación del alcoholismo y el proceso que atravesaba luego de haber permanecido más de seis meses internada.

"Estoy muy bien porque estoy en tratamiento. Eso no quiere decir que esté perfecta, que me levante todos los días feliz. Estoy a salvo. Yo digo que uno está bien cuando está en tratamiento, todo lo demás es peligroso", aseguró la comunicadora en ese entonces.

En una de sus últimas entrevistas, Pais había hablado con el corazón abierto sobre sus batallas personales y su resiliencia Foto: Captura TV. En ese mismo diálogo explicó cómo el consumo se había instalado en su vida hasta convertirse en una adicción: "Una cosa es el consumo cotidiano y otra es tomar para tapar algún dolor. El concepto es completamente distinto". También dejó una de las reflexiones más duras de la entrevista al advertir: "El fondo último es la muerte. El alcoholismo y las adicciones son enfermedades mortales, y no heroicamente mortales. Son tristes, en soledad y muchas veces por accidentes domésticos. El borracho se muere: cruzando mal la calle, cayéndose de una escalera...".