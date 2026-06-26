Revelan a dónde se dirigía Ernestina Pais cuando murió al ser embestida por un tren

En medio de la consternación por el fallecimiento de Ernestina Pais, dieron a conocer detalles del fatal accidente en el que perdió la vida.

Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años al ser atropellada por el Tren de la Costa, mientras circulaba con su auto en San Isidro. Según trascendió, la condutora habría intentado cruzar las vías cuando las barreras estaban bajas.

Tras el fuerte impacto lateral en su vehículo, Pais murió en el acto y la noticia se dio a conocer a través de todos los medios nacionales. Desde LAM (América TV), Ángel de Brito precisó a dónde se dirigía la comunicadora y actriz antes de perder la vida en el trágico choque.

El fatal desenlace de Ernestina Pais se produjo en las intersecciones de Sáenz Peña y Elcano, y según el anfitrión del mencionado programa ella iba camino a una función teatral en Tigre, ya que era parte de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

Los detalles del trágico final de Ernestina Pais Según precisó De Brito, el teléfono celular de Pais quedó en funcionamiento y quienes hallaron a la conductora podían ver que el dramaturgo la llamaba de manera insistente a medida que se acercaba el horario de la presentación.

Tras destacar la lucha que venía librando Ernestina Pais en pos de su salud mental, Ángel de Brito repasó algunos de los hitos de la conductora en su carrera, incluyendo su labor en ciclos como Mañanas informales junto a Jorge Guinzburg, y más tarde al frente de CQC en reemplazo de Mario Pergolini.