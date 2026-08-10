Desde Shakira a Carlos Vives: los desgarradores mensajes de los famosos tras el terremoto en Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el municipio de San José de Palmar, Colombia , pasadas las 7:30 a.m. de este lunes. Hasta el momento, las autoridades han confirmado un trágico saldo de 111 víctimas mortales , así como considerables daños materiales en diversas regiones del país, siendo Pererira y Valle del Caica las zonas más afectadas.

Ante la magnitud de la catástrofe, los famosos nacidos en el país volcaron en sus redes sociales, mensajes de apoyo para expresar su dolor y solidaridad a las familias afectadas y movilizar a sus seguidores para coordinar ayudas humanitarias. A continuación, las reacciones de los artistas colombianos frente a la tragedia.

A través de un video, Carlos Vives expresó su profunda consternación por la situación. El artista relató el "susto impresionante" que se vivió y lamentó la tragedia que afecta a diversas regiones, mencionando específicamente al Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero (Manizales y Pereira). "Empezamos a saber que hay pérdida de vidas, una situación compleja. Siempre que pasan estas cosas, los colombianos nos ponemos manos a la obra. Acompañemos a nuestros hermanos en estos momentos difíciles" , declaró el cantante.

Por su parte , Shakira publicó un sentido mensaje de texto en sus historias: "Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia". La cantante hizo un llamado a la unidad y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones oficiales para poder canalizar las ayudas lo más pronto posible.

Juanes fue uno de los primeros en promover canales oficiales de donación. En su publicación, compartió la campaña "#ColombiaSeLevanta", organizada por Proantioquia y la Corporación Presentes. El cantautor confirmó haber realizado su donación personal e instó al público a colaborar: "Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia. Cada aporte cuenta". Karol G también hizo eco de la misma propuesta.

Visiblemente afectado por la lejanía, Camilo compartió en sus historias la angustia de enterarse de la noticia. "Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron", confesó. También, aseguró estar a la espera de conocer las mejores vías para brindar asistencia y habilitó sus mensajes directos para recibir información sobre llamados a la acción.

Maluma envió "un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas". El hombre afirmó que su equipo está dispuesto a colaborar y que próximamente estará compartiendo información sobre cómo ayudar a las personas con mayores necesidades. "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".

Por otro lado, J Balvin envió fuerzas a las personas y familias afectadas por el temblor. Fiel a su estilo, aseguró que se pondrán manos a la obra de inmediato: "Vamos a movernos de una pa' ayudar la situación".

Sebastián Yatra y Manuel Turizo se sumaron a la ola de mensajes. Yatra aseguró estar "pensando mucho en Colombia" y recalcó que el país debe permanecer "más juntos que nunca". Por su parte, envió "mucha fuerza" a los damnificados y prometió estar pendiente de todas las formas posibles de brindar apoyo en esta crisis.

El país se mantiene en estado de alerta mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños por parte de los organismos de socorro. La rápida movilización de estas figuras públicas busca centralizar esfuerzos y recursos para asistir a San José de Palmar y al resto de las zonas afectadas en el país, que se declaró en emergencia.